وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الحريق الذي اندلع في مبنى تحت الانشاء في منطقة (الصباح الصحية).وقالت الوزارة في بيان صحافي انه إثر نشوب الحريق قامت بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتسبب به مبينة أن المبنى لا يزال في عهدة المقاول المسؤول عن الإنشاء. وكانت الإدارة العامة للاطفاء أوضحت في بيان صحافي ان أكثر من 300 رجل إطفاء تعاملوا مع حريق نشب في مبنى مخصص لمواقف السيارات قيد الإنشاء في منطقة (الصباح الصحية) وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة عليها.