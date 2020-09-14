وطن النهار

حظرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات على مستخدمي الاجهزة اللاسلكية المسموح بها اي نوع من التعرض للذات الالهية، كما حظرت العيب في الذات الاميرية.

ونصت اللائحة على انه يحظر على الهاوي استيراد اي معدات او اجهزة لاسلكية ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الاتصالات.

ويحظر كذلك بث ما يثير الاساءة والكراهية او المعلومات المضللة، كما يمنع استخدام اللغة البذيئة وازدراء الاديان.

ومنعت اللائحة كذلك نشر او بث ما ينافي القيم الاجتماعية الكويتية، وما يشوه الحقائق التاريخية او يضر بالعلاقات الكويتية مع الدول الصديقة.

واوضحت اللائحة ان من الشروط العامة للحصول على الترخيص ان يقدم طلب كتابي من طالب الترخيص على ان يكون كويتي الجنسية، والا يقل عمره عن 21 عاما، وان يجتاز مستوى الدورة المطلوبة من الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي اضافة الى تقديم براءة الذمة الامنية.

واجازت اللائحة للهيئة منح ترخيص المقيم/ الزائر لهاوي اللاسلكي المعتمد والذي لا يعد من مواطني الكويت ويكون اما زائرا او مقيما في الكويت وينتهي الترخيص بانتهاء مدته بالنسبة للمقيم او انتهاء مدة الزيارة للزائر، ويشترط لمنح الترخيص ان يكون سن المتقدم 21 عاما فما فوق، وان يحمل شهادة هواة لاسلكي معترف بها من بلده ويتم اعتمادها من الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي، وان يتم اصدار الترخيص بموجب اتفاقية المعاملة بالمثل مع ادارة بلد المنشأ للزائر او المقيم، اذا كانت هذه الاتفاقية سارية الصلاحية فضلا عن تقديم شهادة براءة الذمة الامنية.

اما عن التزامات الهاوي فقد اوردتها اللائحة تفصيلا ونصت على ان يكون الهاوي المرخص له مسؤولا عن الالتزام بالمعايير والتوصيات التي منح الترخيص على اساسها وان يكون مسؤولاً عن ضمان استخدام اجهزة ومعدات خدمة هواة اللاسلكي وفقا للمتطلبات والشروط والاحكام الخاصة بهذه اللائحة وايضا فيما يخص الالتزام بتشغيل محطة هواة اللاسلكي وبالقوة التشغيلية للاجهزة ومعدات خدمة هواة اللاسلكي وانواع الاتصالات التي ممكن ممارستها كما هو موضح بالجدول الملحق رقم «1» والشروط المخصصة للحصول على ترخيص فئة «أ» لهواة اللاسلكي، استخدام علامة النداء حسب المصرح له، والالتزام بموقع التشغيل المحدد بالترخيص وفي حالة تغيير العنوان الرئيس للمحطة يجب على المرخص له اخطار الهيئة بذلك كتابيا مع توفير الاوراق الثبوتية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة اصدار الترخيص بعد ذلك، اضافة الى ضمان تصميم وتركيب وصيانة واستخدام اجهزة ومعدات محطة هواة اللاسلكي تتم بطريقة لا تتسبب بالتداخل الضار مع محطات الاتصال اللاسلكية الاخرى، التواصل مع محطة الهواة الاخرى باستخدام علامة النداء المصرح له بها عند بداية ونهاية الارسال وكل 10 دقائق على الاقل خلال الارسال، الاحتفاظ بسجل تفصيلي وان يكون هذا السجل متاحاً للمعاينة من قبل موظفي الهيئة عند طلبه، ويجب ان تشمل السجلات على التاريخ والوقت والتردد وعلامة النداء وقوة كل ارسال، واي تفاصيل اخرى يطلب تقديمها على النحو المحدد من قبل الهيئة بين الحين والآخر.

وفيما يتعلق بالمحظورات قالت اللائحة يحظر على الهاوي استيراد اي معدات او اجهزة لاسلكية ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، كما لا يسمح استخدام محطة الهواة المصرحة لاي نوع من الاغراض التجارية، والاعلان، واي شكل من اشكال الترفيه، والربح المادي او اي رسالة تحتوي على التعرض للذات الالهية، او العيب في الذات الاميرية، او الاساءة والكراهية، او بث معلومات مضللة بشكل متعمد، او استخدام لغة بذيئة او ازدراء الاديان والطوائف او التعرض للامور السياسية فضلا عما ينافي القيم الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والدينية في الكويت وما ينافي المصالح الوطنية الكويتية، وكذلك ما يشوه الحقائق التاريخية والتقاليد الكويتية او شخص او شخصية لقائد وطني او نخبة وطنية، وما يضر بالعلاقات الكويتية مع الدول الصديقة، وكذلك ترويج الفساد، انتهاك القانون وخيانة الامانة ومخالفة القوانين المعمول بها بالكويت والقرارات واللوائح والسياسات الصادرة من الهيئة واية رسائل مشفرة باي وسيلة لغرض اخفاء معناها.

وبالنسبة للشخص غير المصرح له قالت اللائحة يجوز للاشخاص غير الحاملين للترخيص هواة اللاسلكي تشغيل محطات الهواة لاغراض التدريب تحت اشراف هاو يحمل ترخيصاً من الفئة أ «الفئة المتقدمة» وفي تلك الحالة يكون الهاوي من الفئة «أ» مسؤولا ويتحمل التبعات القانونية عن استخدام الشخص غير الحامل لتصريح الهواة. ونصت على ان تكون صلاحية ترخيص هواة اللاسلكي لمدة 5 سنوات، واذا لم يقدم الهاوي طلبا بالتجديد خلال ثلاث سنوات من انتهاء صلاحية الترخيص يلغى الترخيص، ويكون على الهاوي تقديم طلب جديد الى الهيئة ويخضع لذات الاجراءات باعتباره متقدما جديدا.

وبشأن الجزاءات والغرامات نصت على ان كل من ارتكب مخالفة لبنود هذه اللائحة والقانون رقم 37 لسنة 2014 بانشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 تطبق عليه العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

