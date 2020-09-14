وطن النهار

ترأس وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس مجلس شؤون الاوقاف د. فهد العفاسي اجتماع مجلس شؤون الأوقاف الثالث والتسعين المنعقد صباح امس بمقر الأمانة العامة للأوقاف، ورحب العفاسي في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، شاكراً جهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء والنهوض بالدور التنموي للوقف. وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عددا من القرارات والتوصيات أبرزها تقرير أهم إنجازات وحدات العمل بالأمانة العامة للأوقاف لعام ????، وتقارير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجان المنبثقة من المجلس وهي لجنة المشاريع الوقفية، اللجنة الشرعية ولجنة التدقيق. وتم اعتماد ميثاق عمل مكتب التفتيش والتدقيق، وقد قرر المجلس في سياق أعماله اعتماد كل من تقرير البيانات المالية المرحلية كما في ????/??/?? للأمانة العامة للأوقاف، واعتماد السياسات العامة للأمانة العامة للأوقاف. واطلع المجلس على خطة المشاريع المنفذة داخل الكويت وخارجها، وخطة صرف الريع المتراكم المقدم من لجنة المشاريع الوقفية. وفي ختام الاجتماع أثنى الوزير على الجهود التي يبذلها القائمون على الأمانة، مشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون لمعالجة أي عقبات قد تحول دون تمكين الأمانة من أداء مسؤولياتها وواجباتها تجاه الوقف والمجتمع كشريك أساسي في عملية التنمية.

