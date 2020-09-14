وطن النهار

رحب رئيس جمعية الجراحين الكويتية الشيخ د. سلمان الصباح بخطة العمل العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المرضى، والتي دعت إلى تطبيقها خلال السنوات العشر المقبلة من 2021 حتى 2030،وتهدف إلى نشر ثقافة ومفاهيم سلامة المرضى والرعاية الصحية الآمنة ضمن جميع إجراءات وبروتوكولات وسياسات الرعاية الصحية بجميع التخصصات.

وأضاف أن جمعية الجراحين الكويتية تعتبر خطة العمل العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وثيقة مرجعية، وأساسا متينا يجب أن ترتكز عليه برامج وسياسات سلامة المرضى ضمن خطط تطوير أداء النظم الصحية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة المعتمدة من قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015 وتابع : إن جمعية الجراحين الكويتية تعتز بكونها شريكا رئيسا لوزارة الصحة في وضع ومتابعة البرامج والسياسات المعززة لسلامة المرضى ضمن حقوق المرضى التي تعتبر أولوية للجمعية.

وأكد سلمان أن سلامة المرضى تقع بمنزلة القلب من غايات الهدف الثالث المتعلق بالصحة من الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ومن خلال تطبيق خطط وبرامج سلامة المرضى ويمكن تحقيق العديد من الإنجازات وصولا للغايات المتعلقة بالهدف الثالث المتعلق بالصحة، مشيراً إلى التزام الجمعية بدمج ثقافة المبادئ وسلامة المرضى ضمن البرامج التدريبية لشباب الجراحين، وضمن أولويات البحوث التي تقوم بها الجمعية.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أطلقت برنامجاً يغطي جانباً كبيراً ومهماً من الحوادث العارضة بالمرضى الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية، على أن يكتسب ذلك الجانب أهمية بالنسبة لكل الأعضاء في المنظمة.

وبعد النجاح الذي أحرزته القائمة التفقدية لمأمونية الجراحة، التي وضعها برنامج سلامة المرضى العام الماضي، والتي أثبتت قدرتها على خفض معدلات الوفيات بنسبة الثلث، سيستمر البرنامج في استحداث قوائم إضافية من أجل تحديد مدى فعالية هذا النهج في قطاعات طبية أخرى.

