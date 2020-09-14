وطن النهار

هنأ مراقب محافظة الفروانية في وزارة الكهرباء والماء فيصل المستكي أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك على انتهاء المرحلة الثانية من مشروع إيصال التيار إلى المنطقة، والتي تم خلالها تشغيل 4 محطات رئيسة، و73 محطة فرعية، وايصال التيار لـ 182 قسيمة حتى 11 الحالي.

وقال المستكي، في تصريح صحافي، إن المرحلتين الأولى والثانية من عمليات إيصال التيار للمنطقة تغطيان 3167 قسيمة، داعيا أصحاب تلك القسائم إلى اكمال اجراءات ايصال التيار حسب المعلن عنه بالبلدية، وضرورة التقديم أو استكمال الإجراءات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء والماء، لاستكمال إجراءات إيصال التيار لمنازلهم.

وأشار إلى أنه يتبقى آخر مرحلة في المدينة، والمتفق أن يتم تسليمها لوزارة الكهرباء من مؤسسة الرعاية السكنية في أكتوبر، وتشمل أعمال تلك المرحلة تركيب وتشغيل 3 محطات رئيسة و52 فرعية من شأنها أن تغذي 2034 قسيمة.

واكد أن مراقبة الفروانية حريصة على أن يتم إيصال التيار إلى القسائم خلال 24 ساعة، بعد أن تتسلم المراقبة العداد من قطاع خدمة العملاء، حسب توجيهات الوزير د. خالد الفاضل، والوكيل المساعد مطلق العتيبي، داعيا إلى استخدام أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية، مناشدا الأهالي إجراء صيانة دورية كل 6 أشهر على الأقل للقواطع الكهربائية، والفيوزات داخل المنزل حفاظا على استمرارية وصول التيار.

