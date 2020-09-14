وطن النهار

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة وحقوق المرضى والمنشآت الصحية. يحظر مشروع القانون اجهاض اي امرأة حامل إلا في أحوال استثنائية تم تحديدها على سبيل الحصر، وفقاً لاجراءات محددة. وضع المشروع إنهاء حياة أي مريض مهما كانت حالته الصحية، وايا كان السبب ولو طلب المريض نفسه ذلك، كما منع اجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية التي من شأنها ان تؤدي الى تغيير نوع الجنس. ومنعت المادة 27 من القانون الاطباء من اجراء أي عمل طبي أو علاجي لاي انسان اذا كان من شأنه ان يؤدي الى عدم الانجاب نهائياً ما لم يكن ذلك لضرورة طبية. وفصَّل مشروع القانون حقوق المريض التي من أبرزها أحقيته في تلقي الخدمات الطبية، وفي تبصيره بحالته الصحية، كما اوجب ان يكون لكل مريض ملف خاص لدى المنشأة الصحية تتضمن جميع المعلومات عنه. وحظر المشروع اجراء أية ابحاث او تطبيقات علمية أو عملية على جسم الانسان الا بعد الحصول منه على موافقة خطية مسبقة وصريحة.

ونص القانون على استحداث جهاز للمسؤولية الطبية، يتولى دون غيره ابداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليها المتصلة بالشكاوى والبلاغات والقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية من قبل مزاولي المهنة أو أصحاب المنشآت الصحية.

أما أبرز المواد التي تضمنها القانون فمنها المادة 41 التي نصت على ألا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل اليها المريض ما دام قد بذل العناية اللازمة ولجأ الى جميع الوسائل المتاحة له والتي يستطيعها ويفترض ان يتبعها من كان في مثل ظروفه وتخصصه ووفقاً لدرجته ومستواه العلمي والعملي والمهني عند تشخيص المرض او علاجه.

وتقوم مسؤولية الطبيب اذا ارتكب خطأ نتيجة مخالفته او جهله بأصول الطب الفنية الثابتة وقواعده الاساسية او تهاونه في تنفيذها، اذا اجرى على جسم المريض ابحاثاً او تجارب او تطبيقات غير مرخص له القيام بها من قبل الجهة المختصة بالوزارة أو دون الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة من المريض، اذا ثبت اهمال او تقصير الطبيب في بذل العناية اللازمة لرعاية ومتابعة حالة المريض الصحية وعلاجه، اذا اجرى اي عمل طبي لمريض بالمخالفة للقرارات المنظمة والصادرة من الوزارة بهذا الشأن، واذا اجرى عملية جراحية او وصف او طبق او اعطى علاجاً لمريض دون ان يكون متخصصاً ومؤهلاً لذلك، واذا استخدم اجهزة او معدات او آلات او ادوات طبية دون علم او تدريب كاف لاستعمالها او دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء هذا الاستعمال.

وأوضحت المادة نفسها انه لا تقوم مسؤولية الطبيب اذا ثبت ان الضرر الذي لحق بالمريض كان بسبب فعل المريض نفسه او اهماله، واذا ثبت ان الضرر الذي لحق بالمريض كان بسبب رفض المريض للعلاج او امتناعه عنه او عدم اتباعه للتعليمات الصادرة اليه من قبل اي طبيب مختص يشرف او يباشر علاجه بشرط ان يتم اثبات ما سبق بملفه الطبي في حينه، واذا وقع الضرر بالمريض نتيجة اخفائه لمعلومات جوهرية متعلقة بحالته الصحية عن الطبيب الذي يباشر أو يشرف على علاجه، واذا كان الضرر ناتجا عن خطأ مرفقي أو سبب خارجي عن الطبيب لا يد له فيه.

وإذا كان الضرر قد وقع نتيجة الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية، واذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في التشخيص أو العلاج مخالفاً لغيره من الأطباء في ذات الاختصاص، مادام الأسلوب الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها في هذا المجال. وإذا وقع الضرر أثناء قيام الطبيب بواجب المساعدة عند حدوث الكوارث أو حالات الطوارئ العامة، ويلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب وذلك بالقدر الممكن تطبيقه عليهم، ويقع باطلاً كل اتفاق أو شرط يتضمن تحديداً أو تقييداً لحالات المسؤولية المشار اليها أو اعفاء منها.

صندوق للتعويضات

ونصت المادة (42) من مشروع القانون على أن تلتزم الوزارة والجهات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمات الصحية بتنفيذ الأحكام الباتة الصادرة ضد مزاولي المهنة لديها عن الخطأ الشخصي والمرفقي بالسداد من البند الخاص بالميزانية أو من صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية الشخصية والذي ينشأ بقرار من الوزير على أن يحدد بقيمة وشروط وشرائح الاشتراك الشهري الذي يلتزم به مزاولو المهنة لتعزيز الصندوق ولا يحق استرداد قيمة الاشتراك من قبلهم وللوزارة كامل الحق في ادارته والتصرف فيه، ويجوز للوزارة ان تستعين بغيرها من المؤسسات أو الجهات أو الشركات الحكومية لتولي ادارة الصندوق المشار اليه، ما يجوز لها أن تضيف للصندوق اشتراكات مزاولي المهنة العاملين لدى الجهات الحكومية الأخرى، ولا يجوز للوزارة الرجوع على مزاولة المهنة المشترك لديها.

جهاز المسؤولية الطبية

ودعت المادة (43) الى أن ينشأ جهاز يسمى جهاز المسؤولية الطبية ويكون له شخصية قانونية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويرأس الجهاز طبيب متفرغ لا يقل مستواه عن استشاري يعين بدرجة وكيل وزارة ويعاونه طبيب متفرغ كنائب له يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر مرسم بتعيين الرئيس ونائبه من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير وذلك لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويستأنس الوزير برأي القياديين في الوزارة وبجمعيات النفع العام ذات الصلة قبل الترشيح، ويمثل الجهاز أمام الغير رئيسه أو نائبه، ويكون للجهاز ولجانه مقر مستقل يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

أما المادة (44) من القانون فأوضحت أن جهاز المسؤولية يختص دون غيره ومن خلال اللجان التي يشكلها بابداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالاخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة أو أصحاب المنشآت الصحية أو مديريها من حيث تحقق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه سواء في القطاع الحكومي او الأهلي مع بيان وجه وطبيعة الخطأ والمخالفة ان ثبتت وتقييمها وتحديد المسؤول أو المسؤولين عنها فنياً وتقدير الاضرار المترتبة عليها وبيان آثارها وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في هذا القانون بما يتناسب مع جسامة وطبيعة ومدى تكرار المخالفة أو الخطأ ان كان لذلك مقتضى.

وفي شأن عدم التمييز من المرض نصت المادة (74) على أن يلتزم صاحب ومدير المنشأة الصحية بتنظيم الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتقديمها لجميع المرضى دون أي تمييز مع مراعاة أولوية بعض الفئات من المرضى الذين تستوجب حالتهم الصحية ذلك طبقاً للأصول والمعايير الطبية المستقر عليها والمعمول بها في هذه الحالات والظروف، وبما يشمل اعطاء الاولوية للمسنين في الخدمات العلاجية والوقائية والارشادية بالمراكز الصحية والمستشفيات وتخصيص اماكن ومواقف لهم وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، كما يتم توفير الدعم اللازم والمساعدة المطلوبة للطاقم الطبي والمرضى، وتسهيل الاجراءات على المرضى وذويهم مع صون حقوقهم ومراعاة توعيتهم وارشادهم، وعليه كذلك اتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة لتوفير الخدمات ومراعاة الاحتياجات الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة والمقررة لهم وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة إضافة إلى اخطار الاطباء والمرضى وغيرهم بما يصدر من تعليمات أو قرارات أو لوائح وزارية مع الاحتفاظ بنسخ منها لدى ادارة المنشأة الصحية، والاحتفاظ بكل البيانات والسجلات الصحية المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الصادرة من الوزارة، وتجهيز المنشأة الصحية بالمهمات والادوات والمعدات التي تحددها الوزارة بالادوية والكمية التي تسمح بها.

وحظرت المادة «75» على صاحب ومدير المنشأة الصحية تشغيل أي طبيب أو ممرض أو غيرهم من مزاولي المهن المساعدة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة، كما منعت مزاولي المهنة العاملين لدى المنشأة في تقديم العناية اللازمة لرعاية المريض او المصاب الذي يصل اليها عند حدوث الكوارث العامة والحالات الطارئة، ومنعت كذلك إقامة او ايواء المرضى أو اجراء أي عملية جراحية في المنشآت الصحية التي لا تسمح لها الوزارة بذلك.

العقوبات

ونصت المادة «76 عاما» من مشروع القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول منهة الطب البشري او طب الاسنان او احدى المهن المساعدة لهما دون الحصول على ترخيص بذلك، او بموجب ترخيص تم الغاؤه او سحبه او رفض تجديده او انقضى على انتهائه اكثر من مائة وعشرين يوماً على ان تحسب من اليوم التالي لتاريخ الانتهاء، وتقوم بعقوبة ذاتها على انشاء او تشغيل او ادارة منشأة صحية أهلية دون الحصول على ترخيص يسمح بذلك او بموجب ترخيص تم الغاؤه او سحبه او انتهت مدة صلاحيته او رفض طلب تجديده، كما تطال كل من قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة عند طلب الترخيص او تجديده، ترتب عليه منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب البشري او طب الاسنان او احدى المهن المساعدة لهما، وكل من استعمل نشرات او لافتات او لوحات او أي وسيلة اخرى من وسائل النشر أو الاعلان أو احدى وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد باحقيته في مزاولة مهنة الطب البشري او طب الاسنان او احدى المهن المساعدة لهما خلافا للحقيقة او لما هو ثابت في الترخيص الممنوح له.

وتطال كذلك كل من انتحل صفة من الصفات او لقب من الالقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب البشري او طب الاسنان او احدى المهن المساعدة لهما، وكل من اخفى او اتلف عمداً الملف الطبي الخاص بالمريض او أي جزء من محتوياته.

أما المادة «77» من المشروع فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من افشى او نشر باية وسيلة او طريقة سراً من الاسرار الخاصة بالمريض سواء كان هذا السر قد نما إلى عمله أو اكتشفه او اطلع عليه من خلال مزاولته لعمله او بسببها او ائتمنه المريض عليه او عهد به اليه او سمع به من غيره، وذلك في غير الحالات التي اجاز القانون فيها افشاء السر، ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية وفقاً لهذه المادة الا بناء على طلب من المجني عليه او من ممثله القانوني او من وكيل الوزارة، وفي حال وفاة من افشى سره قبل الافشاء او النشر يجوز ان يقدم الطلب من احد ورثته او من وكيل الوزارة.

وجاءت المادة «78» لتبيِّن انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى جسدياً على احد مزاولي المهنة اثناء تأدية عمله بسببها.

وجاء المادة «79» لتنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صدر منه سب او قذف او اهانة او اساءة لاحد مزاولي المهنة اثناء تأدية عمله أو بسببها. وأظهرت المادة «80» انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون، بينما اوضحت «المادة «81» انه في جميع الاحوال يجوز للوزير او من يفوضه غلق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف غلقاً ادارياً مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى الجزائية او المخالفة المهنية، ويجوز للمحكمة ان تحكم بغلق المكان وازلة النشاط المخالف او وقفه مع مصادرة ما يكون فيه من مواد وآلات وأجهزة ومعدات تستخدم في مزاولة اي عمل محظور بموجب القانون.

أما المادة «82» فنصت على أن يعاقب كل من رخص له في مزاولة المهنة عند ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التنبيه، ثم الانذار، ثم فرض جزاءات حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز الف دينار ولا يقل عن مئة دينار، ثم وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفاً مؤقتاً لمدة لا تجاوز سنة واحدة ثم الغاء او سحب ترخيص مزاولة المهنة.

ويعاقب صاحب ترخيص المنشأة الصحية وأي مدير أو مسؤول فيها عند ثبوت مخالفتهم لاحكام هذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذاً له بالتنبيه، والانذار، وفرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز خمسة الاف دينار ولا يقل عن خمسمئة دينار، الغلق الاداري الكلي او الجزئي المؤقت لمدة لا تجاوز سنة واحدة، والغلق الاداري النهائي والغاء او سحب ترخيص المنشأة، وفي جميع الحالات المذكورة في هذه المادة عدا الغلق والغاء الترخيص يجب على من يخالف من مزاولي المهنة او اصحاب تراخيص المنشأة الصحية او مديروها وقف النشاط المخالف او ازالته حسب طبيعة المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يعاد فتح المنشأة الصحية او معاودة الترخيص لها الا بعد انقضاء مدة الغلق وازالة سببه ويتم ذلك على نفقتهم فور اخطارهم بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالوزارة.

ونصت المادة «83» على انه لا يجوز لمن يصدر ضده قرار بغلق المنشأة الصحية نهائياً او بالغاء ترخيص مزاولة المهنة الخاص به تطبيقاً للمادة السابقة تقديم طلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة او فتح منشأة صحية الا بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار الغلق النهائي او الغاء ترخيص مزاولة المهنة.

تصحيح الجنس

يحظر اجراء جميع العمليات والجراحات والتدخلات الطبية التي من شأنها ان تؤدي إلى تغيير نوع جنس الشخص الا انه يجوز اجراؤها بغرض تصحيح نوع الجنس وذلك في المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة فقط ووفقاً للضوابط والاجراءات الاتية:

ان يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبها في امره بين الذكورة والانوثة.

ان يكون له ملامح جسدية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية أو البيولوجية أو الجينية.

ان يتم التثبت من البندين الاول والثاني من هذه المادة بموجب تقارير طبية صادرة من الوزارة. ان يقدم طلب التصحيح كتابة وصراحة من المريض او من يمثله قانوناً الى وكيل وزارة الصحة ويرفق بالطلب كافة المستندات والتقارير المتوفرة.

شروط الترخيص

للحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالقطاع الاهلي يجب ان يكون طالب الترخيص مؤمناً عليه من مخاطر مزاولة المهنة واخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها بذلك وفقاً لاحكام القوانين المعمول بها في الدولة، ويلتزم صاحب المنشآة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكل العاملين فيها، ويسري ذلك على مزاولي المهنة الزائرين لديها.

الإجهاض المباح

يحظر على الطبيب اجهاض أي امرأة حامل الا في الاحوال الاستثنائية الاتية:

إذا كان الاجهاض لازما لانقاذ حياة الام.

اذا كان استمرار الحمل يضر بصحة الام إضراراً جسيماً.

اذا ثبت علمياً ان الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم بتشوه بدني او قصور عقلي لا يرجى البرء منه، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من الزوج والزوجة على الاجهاض. ويجرى الاجهاض وفقاً لحكم هذه المادة في مستشفى حكومي او أهلي، ويتم بناء على موافقة مكتوبة وموقعة بالاجماع من قبل لجنة طبية يشكلها مدير المستشفى من ثلاثة اطباء متخصصين في مجال امراض النساء والولادة على ان يكون رئيسها بمستوى استشاري، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تحتاجه من الاطباء في التخصصات الاخرى.

