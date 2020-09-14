مال وأعمال

تستهدف الحكومة وعبر أجهزتها الرقابية والمصرفية محاصرة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق مواد القوانين المنصوص عليها، والتي تراقب وبشكل دقيق كل العمليات المصرفية للعملاء والقيام بالاخطار الفوري وحدة التحريات المالية للقيام بدورها حيال تلك المعاملات والتأكد من أنها ألحقت أضراراً بالمال العام.

وفي هذا السياق، شدد بنك الكويت المركزي على وجود منظومة متكاملة أصدرها لجميع الوحدات الخاضعة لرقابته تمكنها من أداء عملها وتسهل عملية مراقبتها لأعمالها بشكل لصيق وصارم للتحقق من مدى التزامها بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات ذات العلاقة.

وأشار في رده على سؤال برلماني حول تحويلات مالية من الصين وماليزيا إلى الكويت والعكس، بقيامه بتحديث التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في مايو 2019، مشيراً إلى أن تلك التعليمات تضمنت ما يلي :

- ضرورة وضع سياسات واجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- اجراء متابعة مستمرة للعمليات التي تنفذ بحسابات العملاء باستخدام نظم آلية تصدر تنبيهات بشكل مستمر عن المعاملات التي يتم اجراؤها وفق سيناريوهات متعددة للتحقق من اتساقها مع المعلومات المتوفرة عن العميل في هذا الخصوص.

- وضع البرامج والأساليب والنظم الآلية اللازمة لرصد العمليات التي يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب والعمل على تحديثها وتطويرها لتتواكب مع التطورات التي تشهدها.

- عدم التعامل مع الأشخاص المدرجين بقوائم التجميد التي تصدرها لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن ولجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المشكلة بوزارة الخارجية الكويتية.

وأشار إلى أن البنك التجاري الصناعي الصيني قام باخطار وحدة التحريات المالية لمتابعة المعاملات الخاصة بشركة الاصباح العالمية للتجارة العامة، وتأكد البنك المركزي من خلال عملياته التفتيشية من قيام البنك المعني بتقديم الاخطار إلى وحدة التحريات المالية للقيام بدورها حيال الاخطار المقدم من البنك.

ونفى المركزي وجود تنبيهات لدى وحدة التحريات المالية حول هذه المبالغ المحولة، ليتم اجراء عمليات البحث والتحري المطلوبة بشأن تلك المعاملات، لافتاً الى أن البنوك المحلية في حال تأكدها من وجود دلائل كافية للاشتباه بأية معاملات، تقوم على الفور باخطار وحدة التحريات المالية.

وحول الحجز على المبالغ المحولة، أشار «المركزي» إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال لم يعط صلاحية التحفظ أو حجز الأموال المشتبه بها للمؤسسات المالية أو البنك المركزي وإنما أعطى هذه الصلاحية وفق المادة 22 من القانون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين إذا توافرت دلائل كافية بأنها متعلقة باحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو احدى الجرائم الأصلية.

وفيما يتعلق بالتحويلات المالية المحولة من الكويت إلى شركة SRS في 28 أغسطس 2017، وعما اذا كانت تمت بعلم وموافقة البنك المركزي، أشار «المركزي» إلى أنه ليس من حق البنك المركزي منح موافقات للبنوك بشأن التحويلات المالية.

وعما إذا كانت وحدة التحريات المالية قد قامت بتحقيق حول المبالغ المحولة للكويت من ماليزيا والعكس في الفترة السابقة، أجاب المركزي باقتضاب أن هذا الأمر لا يخصه.

وأضاف «المركزي» أنه لم يتلق أي طلب تحقيق عن مبالغ محولة من ماليزيا إلى الكويت والعكس، كما لم يتلق طلباً من وحدة التحريات الماليزية للتحري عن أية مبالغ محولة من وإلى الكويت، مضيفاً هذا الأمر ليس من اختصاصه القيام به لقانون وفق القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

