مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة ان قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت 11% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته العام الماضي. وأوضحت (التجارة) في بيان صحافي أن عدد شهادات المنشأ للصادرات للدول العربية والأجنبية بلغت 904 شهادات بقيمة 13?3 مليون دينار (نحو 43 مليون دولار) خلال أغسطس الماضي مقارنة مع 864 شهادة بـ 11?9 مليون دينار (نحو 38 مليون دولار) خلال نفس الشهر من 2019. وأضافت أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية للدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 166 شهادة بقيمة 3 ملايين دينار (نحو 9?8 ملايين دولار) مقابل 91 شهادة بقيمة 1?6 مليون دينار (نحو 5?2 ملايين دولار) الى الدول الأجنبية.

وذكرت أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 647 شهادات بقيمة 8?5 ملايين دينار (نحو 27 مليون دولار) خلال أغسطس الماضي.

وبينت أن العراق تصدر قائمة الدول العربية الاكثر استيرادا لصادرات الكويت فيما تصدرت الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في حين جاءت تركيا في المرتبة الأولى لناحية دول العالم الأخرى.

