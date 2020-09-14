مال وأعمال

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) أن تسجل شركات الطيران العالمية خسائر قياسية في 2020 قدرها 84.3 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار 3.2 مرات عن خسارة الأزمة المالية العالمية، وفق ما ذكرت فوربس. وبحسب توقعات اياتا ستبلغ خسائر شركات الشرق الأوسط هذا العام 4.8 مليارات دولار، على أن يتعافى قطاع الطيران بشكل محدود جدا وتدريجيا في 2021. جاء ذلك في تقرير أصدره الاتحاد هذا الأسبوع، تضمن أحدث توقعاته المالية لصناعة الطيران، وحقائق لعام 2020 وتوقعات عام 2021 وتأثير أزمة «كوفيد-19» والانتعاش التدريجي المتوقع لأسواق السفر، مع افتراض احتواء الوباء تدريجياً وعدم وجود موجة ثانية. وكان اياتا توقع في وقت سابق أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى تكبد شركات الطيران خسائر كبرى، مع تقليص الإيرادات إلى النصف، وهو ما سيكون أسوأ عام في تاريخ القطاع. وقال الاتحاد إن من المرجح أن تنخفض الإيرادات، مع توقف معظم الرحلات الجوية في أنحاء العالم في الوقت الحالي. وقال المدير العام للاتحاد ألكسندر دو جونياك «كل يوم يمر هذا العام يضيف للصناعة خسائر». وفي 2021، يتوقع الاتحاد خسائر قدرها 15.8 مليار دولار ليصل إجمالي العامين إلى حوالي 100 مليار دولار حيث تجد حركة السفر الجوي صعوبة في التعافي وتخفض شركات الطيران أسعارها للفوز بالزبائن.