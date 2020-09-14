مال وأعمال

استمراراً لالتزامه بتحقيق استراتيجيته الهادفة إلى تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وسلاسة، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح خدمتيْن إضافيتيْن لتعزيز خيارات ومزايا محفظته الرقمية، ولتزويد عملائه بطرق ذكية وملائمة تتيح لهم متابعة العمليات المدينة والدائنة التي تتم على حساباتهم عن بعد وبشكل فوري.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت التي تم طرحها أخيراً لعملاء البنك الأهلي الكويتي قد صممت لتمكين العملاء من متابعة التحويلات الدولية، حيث تتيح لهم مشاهدة فورية كاملة لحالة كل طلب تحويل من البداية إلى النهاية. وبالنظر إلى إقبال العملاء المتزايد على استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الأجهزة المحمولة، أصبح بمقدورهم اليوم إدارة جميع تحويلاتهم الدولية ومتابعتها بالكامل من خلال عملية تحقق ومراجعة مؤلفة من ثلاث مراحل يوفرها البنك، وهي على النحو التالي: حساب البنك الأهلي الكويتي، والبنك الوسيط وأخيراً المستفيد النهائي. ومن الممكن التحقق من حالة المعاملة عن بعد وعلى مدار الساعة من خلال التطبيق المتوافر عبر الإنترنت والهاتف المحمول، مما يعزز من راحة العملاء.

وبالإضافة لذلك، يبذل البنك جهوداً حثيثة لتحسين تجربة العملاء من خلال توفير ميزة «الإشعارات الفورية» على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك، ولاسيما في ظل استمرار الإقبال المتنامي على استخدام القنوات المصرفية الرقمية. وتعمل هذه الخاصية على إرسال إشعارات فورية إلى العملاء لإطلاعهم على آخر المستجدات ذات الصلة بحساباتهم المصرفية ومعاملات بطاقاتهم.

إن التزام البنك الأهلي الكويتي بتحسين حلوله المصرفية الرقمية يعكس تفانيه وحرصه الدائم على إحداث تطوير مستمر في المجال الرقمي. كما يواصل البنك الرقابة على ممارسات الأعمال والمنتجات والخدمات التي يقدمها ويتكيف مع الظروف السائدة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

