مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق حملة جديدة لتحويل الراتب والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2020، وتمنح عملاءه الجدد من المواطنين باقة من الخدمات والعروض والتي تضم فرصة الدخول في سحب لربح سيارة من اختيار العميل تصل قيمتها حتى 15 ألف دينار، والحصول على قرض حسن لغاية 12,000 دينار بمعدل ربح 0 % وفترة سداد تصل إلى 36 شهرا، وذلك وفقا للشروط والأحكام المعمول بها في البنك.

وأفاد رانجان سن مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك انه في ضوء النجاح الكبير الذي حققته حملاتنا لتحويل الراتب يسعدنا أن نواصل تقديم المزيد من المزايا الفريدة والحصرية لعملائنا الجدد من المواطنين وذلك ترحيبا بانضمامهم إلى البنك، حيث نحرص دائما على مواصلة تقديم كل جديد لهم بما يتماشى مع توقعاتهم ولنؤكد لهم أن تفضيلهم للأهلي المتحد محل تقدير منا، ولذلك نحرص على أن تتضمن مكافآتنا لهم مميزات مضاعفة.

وأضاف سن ان هذه الحملة تعكس مساعينا الحثيثة لجذب المزيد من العملاء، ولذلك تم تصميم الحملة بحيث تقدم للعملاء مفاجأة كبرى من خلال إتاحة الفرصة للعميل للدخول في سحب لاختيار سيارة الأحلام التي تناسب ذوقه وأسلوب حياته دون التقيد بنوع محدد، فضلا عن التمتع بإمكانية الحصول على قرض حسن خلال هذه الحملة الاستثنائية لتحويل الراتب.

وأوضح سن: من خلال إطلاق حملات تحويل الراتب، فإننا نشجع العملاء الجدد على اكتشاف الحلول المصرفية الشاملة التي يوفرها لهم البنك الأهلي المتحد لتلبية جميع احتياجاتهم المالية حيث ينعم عميل البنك الأهلي المتحد بتجربة مصرفية استثنائية من خلال باقة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تتمتع بمرونة وسهولة لا تضاهى.

ومن جانبها أضافت فاتن التميمي رئيس إدارة التسويق وتطوير المنتجات بالبنك الأهلي المتحد نحرص عند تصميم حملاتنا على دراسة احتياجات عملائنا ومتطلباتهم، ومن هذا المنطلق قمنا بإطلاق «حملة تحويل الراتب الجديدة والشاملة لعملائنا والتي تضع بين أيديهم مجموعة فريدة من المزايا والخدمات الإضافية المصممة لتكتسب تعاملاتهم المصرفية المزيد من السلاسة والأمان وذلك بهدف منحهم قيمة إضافية كفيلة بالارتقاء بتجربتهم المصرفية معنا.

