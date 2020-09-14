مال وأعمال

أجرى البنك التجاري سحوباته على حساب النجمة وحملة «أكثر من راتب». وقد تم إجراء السحب امس بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.

وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:

أولا: حساب النجمة الاسبوعي – جائزة 5,000 دينار كويتي من نصيب الفائز: محمد خليف الشلاش.

ثانيا: سحب حملة «أكثر من راتب» من نصيب الفائز: اسماء فارس الرشيدي.

وأوضح البنك بأن حملة «أكثر من راتب» موجهة للعملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم البالغة 500 دينار كويتي أو أكثر على البنك وبصفة خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك، والاستفادة من مزايا هذه الحملة والحصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من 250 ديناراً إلى 500 دينار أو قرض من دون فائدة بقيمة 5 أضعاف الراتب وبحد أقصى 10,000 دينار، وسيكون هناك سحب أسبوعي للعملاء الكويتيين الحاليين والجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم على البنك لربح مبلغ يعادل راتب واحد من الرواتب التي يتقاضونها شهريا.

