مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار. وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب:لافي صالح عبيد عيسى، سعاد شهاب احمد النعمة، فوز اديب محمد عمر سري، عبدالله عيسى عبدالله كاكولي، وهنادي عدنان تركي العنزي. بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، وكما أن كل 10 دينار تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.