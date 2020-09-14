مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني أن خدمة حجز مواعيد زيارة الفروع شهدت اقبالا لافتا خلال الفترة الماضية، حيث تمكن الخدمة عملاء البنك من اختيار الفرع والموعد الذي يرغبون في تحديده لزيارته خلال ساعات العمل.

ويمكن للعملاء حجز موعد لزيارة أي من فروع البنك بطريقة سهلة عن طريق الصفحة الخاصة بالخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك nbk.com أو من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث يتم تأكيد حجز الموعد بنجاح من خلال استلام العميل لرسالة عبر البريد الإلكتروني.

ويأتي إطلاق خدمة حجز المواعيد ضمن استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي وتعزيز دور قنواته الالكترونية في تلبية جميع احتياجات العملاء، كما أنها تخدم في الوقت ذاته مساعي البنك نحو الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة العملاء والموظفين. وبهذه المناسبة أعلنت مساعد مدير عام بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في الوطني غدير العوضي قائلة: «نسعى إلى حصول عملائنا على أٌقصى استفادة ممكنة من استراتيجيتنا التي تستهدف التكامل بين خدماتنا الرقمية المتطورة وشبكة فروعنا المنتشرة في جميع أرجاء الكويت بما يضمن لهم الحصول على تجربة مصرفية متميزة تعكس سعينا الدؤوب لخدمة عملائنا وتلبية احتياجاتهم».

وأضافت العوضي «تساهم خدمة حجز موعد لزيارة الفروع مسبقاً في اختصار وقت الانتظار وتقليل فترة تواجد العملاء داخل الفرع حيث تمثل خطوة في طريقنا لتوفير السبل الممكنة لضمان راحة كافة شرائح عملائنا ممن يرغبون في زيارة الفروع لإنهاء معاملاتهم وذلك بطريقة سهلة للغاية من خلال موقعنا الإلكتروني أو خدمة الوطني عبر الموبايل».

وأكملت العوضي «نحرص على راحة عملائنا وحصولهم على كل الخدمات بسرعة وسهولة معتمدين في ذلك على تلبية احتياجاتهم عن طريق القنوات الإلكترونية على مدار الساعة بالإضافة إلى مواصلة افتتاح الفروع وفق خطة مجلس الوزراء للعودة للحياة الطبيعية واشتراطات السلطات الصحية وتعليمات الجهات الرقابية».

ويقدم بنك الكويت الوطني خدماته لكل شرائح عملائه على مدار الساعة وفي كل الظروف من خلال قنواته الإلكترونية المتنوعة وفي مقدمتها خدمة الوطني عبر الموبايل التي تقدم للعملاء وسيلة سهلة ومريحة لإتمام المعاملات بكل سرعة وسهولة ومن منازلهم، لذا يعمد بنك الكويت الوطني باستمرار إلى تطوير هذه الخدمة، فقد تم العام الماضي إضافة أكثر من 17 تحديثاً جديداً إلى البرنامج، مما وفّر للعملاء إمكانية القيام بالعديد من المعاملات بأنفسهم ومن دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

