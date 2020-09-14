مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تبرعه مالياً لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لصالح مختلف عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في لبنان جراء الانفجار الضخم الذي تعرضت له بيروت الشهر الماضي.

وقام مدير عام بنك بوبيان وليد خالد الياقوت مع وفد يمثل البنك بزيارة إلى مقر جمعية الهلال الاحمر الكويتي حيث التقوا رئيس مجلس الإدارة الدكتور هلال الساير وعدد من مسؤولي جمعية الهلال الأحمر واطلعوا على الجهود التي تبذل في هذا الصدد.

وقال الياقوت «نيابة عن جميع موظفي بنك بوبيان قمنا بتقديم دعم مالي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لتقديمها للاشقاء في لبنان من خلال شراء الاجهزة والمعدات والاحتياجات الضرورية التي يحتاجونها في الوقت الحالي في ظل الظروف الاستثنائية التي يحيون فيها».

وأضاف ان ابرز ما يميز تبرع بنك بوبيان انه جاء من تبرعات الموظفين الذين آلمهم المصاب الذي تعرضت دولة شقيقة إلى جانب الجزء الخاص من التبرع من قبل إدارة البنك ضمن مسؤولتنا الاجتماعية».

من جانبه قال الساير ان الكويت ومنذ بدء الازمة اللبنانية لم تدخر جهداً على كافة المستويات الرسمية والشعبية وهو ما يعبر عن أصالة الكويتيين واغاثتهم للمحتاج ودورهم الإنساني الذي عرفوا به على مدار عقود طويلة. وتقدم الساير بالشكر لبنك بوبيان والعاملين فيه على مبادرتهم بدعم لبنان من خلال تقديم الدعم المالي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي باعبتاره الجهة المنوطة في الكويت بالقيام بالدور الرئيسي في مساعدة الاشقاء في لبنان.

