مال وأعمال

تبدأ شركة بورصة الكويت مرحلة جديدة اليوم في التداول في «السوق الأول» تحت رمز التداول «البورصة»، ضمن قطاع «الخدمات المالية وذلك تأكيدا لدورها المحوري في نمو وتطوير سوق المال الكويتي، وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المال على طلب الادراج يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020.، وبذلك، يرتفع اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الى 174 شركة، فيمَ سيرتفع عدد الشركات المدرجة في «السوق الأول» الى 20 شركة.

تعزز شركة بورصة الكويت مكانتها كرائد اقليمي بين البورصات من خلال هذا الادراج، استمرارا لمسيرتها المكللة بسلسة من الانجازات، فهي أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص وبنسبة تفوق الـ90 % في الشرق الأوسط وأول كيان حكومي في الكويت تتم خصخصته. ويعتبر الادراج ثمرة الحصاد لجهود الشركة المتواصلة منذ تأسيسها والاصلاحات بعيدة المدى، فضلا عن الخدمات والمنتجات المتوافقة مع اعلى المعايير الدولية والتي تتماشى مع رؤية الشركة الهادفة الى تطوير سوق مال ذي سيولة وشفافية، ما يتيح للمصدرين امكانية الوصول الفعال الى رأس المال، ويخلق فرص عوائد متنوعة للمستثمرين.

بلغ رأس مال الشركة المدفوع ما يقارب 20.1 مليون دينار، موزعة على ما يقارب 201 مليون سهم. وفي عملية انتهت في أوائل ديسمبر الماضي، تم طرح 50 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، أي ما يمثل حوالي 100 مليون سهم، وزعت لجميع المواطنين الكويتيين المسجلين المقيدة أسماؤهم في نظام المعلومات المدنية. وقد بلغت نسبة تغطية هذا الاكتتاب حوالي 850 %.

كما بلغ صافي أرباح شركة بورصة الكويت 5.63 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2020، في حين بلغ اجمالي أصول الشركة حوالي 41.7 مليون دينار. وفي الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، بلغ اجمالي النفقات التشغيلية 3.12 ملايين دينار، بينما بلغ اجمالي العائدات التشغيلية 6.77 ملايين دينار.

ومن المؤكد أن النتائج الايجابية تعكس قوة اطار العمل التشغيلي والاستراتيجية الراسخة بالاضافة الى الملاءة المالية للشركة، الأمر الذي مكن الشركة من مواجهة مختلف التحديات التي فرضها تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق أداء مالي وتشغيلي استثنائي. ذلك وتعد هذه العناصر الأساسية حوافز فعالة لنمو واستقرار الشركة، مما سمح لها بالمضي قدما في رحلة التحول للسوق والارتقاء به الى افاق جديدة.

خطة النمو والتطوير

تعليقا على الادراج، قال رئيس مجلس ادارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي: «يمثل الادراج الذي تشهده شركة بورصة الكويت اليوم محطة تاريخية في مسيرة الشركة لتدخل المرحلة التالية من خطة النمو والتطوير، مما يجعلنا نعتز بمسيرتنا الحافلة التي جعلتنا اليوم على رأس سوق المال الكويتي الذي يشهد بدوره احدى أبرز قصص النجاح الكويتية والتي ستسهم حتما في تعزيز مكانة الدولة اقليميا ودوليا. هذا وقد ساهم مجلــس ادارة شركة بورصــة الكويت والادارة التنفيذية، الذين يتسمون بهيكل رصين يتناسب مع طبيعة وأنشــطة الشــركة، في تشغيل منصة فعالة ونزيهة للتداول المالي، تتمتع بشفافية عالية وتقدم الخدمات المالية والاستثمارية بكفاءة لجميع الأصول الاستثمارية باختلاف أنواعها، مع التركيز على مصلحة المصدرين والمستثمرين من خلال الارتقاء بجميع خدماتها».

انجازات متتالية

من ناحيته، قال ممثل التحالف الفائز بحصة 44 % في شركة بورصة الكويت، عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية بدر الخرافي: «لا يسعنا الا أن نفتخر بالانجازات المتتالية لشركة بورصة الكويت، التي باتت اليوم تشكل نموذجا يحتذى به للشركات التي ترغب بالخصخصة والادراج. كما يساهم ادراج الشركة في تحول سوق المال الكويتي الى بيئة استثمارية ديناميكية ومتنوعة تزدهر على أفضل الممارسات الدولية وتتطلع الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو وتطور الاقتصاد الوطني».

وأضاف الخرافي: «لطالما كنا مؤمنين بقدرة القطاع الخاص على المساهمة في تنمية سوق مالي يتمتع بالقوة ويمتاز بالمصداقية ليعزز مستويات السيولة، مما شكل حافزا لنا لتطوير شركة بورصة الكويت الى شركة رائدة على المستوى الاقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية. نحن اليوم نحتفل بالنجاح الذي حققته الشركة على صعيد المشهد المالي الكويتي خلال السنوات الماضية. وستمضي بورصة الكويت قدما بالعمل على طرح وتقديم منتجات وخدمات جديدة تهدف الى تشجيع المزيد من الادراجات النوعية في السوق، كالشركات النفطية والعائلية والأجنبية».

محرك للنمو والتنمية

من جانبه رحب الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، بالادراج قائلا: «يمثل ادراج شركة بورصة الكويت في السوق «الأول» انجازا جوهريا في مسيرة الشركة، فبالاضافة الى التحسينات التي جعلت منها محرك للنمو والتنمية في سوق المال الكويتي، قامت الشركة بتعزيز مكانتها كبورصة رائدة من خلال طرح حلول مبتكرة في تطوير السوق، كما شهدت تطور ملحوظ في عملياتها التشغيلية بفضل استراتيجيتها القائمة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية والتي جعلتها تتصدر مجددا المشهد الاقتصادي الكويتي».

وأضاف العصيمي: «تواصل الشركة العمل على تطوير بنيتها التحتية واطار العمل التشغيلي سعيا منها للتغلب على جميع التحديات والعقبات المحتملة. هذا وتستمر بالتزامها لتنفيذ المبادرات وتحسين كفاءة وجاذبية وأداء السوق لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين».

عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على انشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالاضافة الى تطوير مجموعة شاملة من الاصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي الى اعلى المستويات الاقليمية والدولية.

