مال وأعمال

عادت البورصة لتكتسي باللون الاخضر مع ارتفاع أحجام التداول بشكل قياسي هي الأعلى منذ بداية 2020 بنسبة بلغت 34.2 في المئة، ليتم تداول 479 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 125 شركة عبر 13.1 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 42.4 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 16 في المئة مقارنة مع جلسة الخميس التي بلغت فيها 33.3 مليون دينار.

وقال محللون ان السوق الرئيس غرد منفردا امس بقيادة سهمي اعيان ومبرد، مع تواصل عمليات جني الارباح على الاسهم التي شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية بالتزامن مع عودة التداولات على اسهم الشركات الخاملة في السوق الامر الذي أسهم في ارتفاع القيمة السوقية للبورصة بقيمة 119.6 مليون دينار وبنحو 0.38 في المئة من 30.6 مليار دينار في نهاية جلسة الخميس الى 30.884 مليار دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 18.8 نقطة، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.38 في المئة وبـ 20.7 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيس بنحو 24.7 نقطة وبنسبة 0.5 في المئة، وارتفع مؤشر «الرئيس 50» بنحو 30.8 نقطة وبنسبة 0.7 في المئة. وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 73 مليون دينار من 22.617 مليار دينار الى 22.69 مليار دينار، وذلك بعد أن تم تداول 68 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 19 شركة عبر 3.8 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 23.1 مليون دينار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 46 مليون دينار لترتفع من 8.148 الى 8.194 مليارات دينار، حيث تم تداول 410 ملايين سهم خلال الجلسة لعدد 106 شركات عبر 9.2 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 9.2 ملايين دينار.

وحققت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة قطاع التكنولوجيا بنمو نسبته 6.43%، بينما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها السلع الاستهلاكية بانخفاض نسبته 0.4%.

وجاء سهم «أعيان للاجارة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 21.6%، و(السلام) و(اسيا) و(قيوين أ) الأكثر ارتفاعا فيما تصدر سهم «المستثمرون» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو أكبر وبنسبة 27.7%. يلية اسهم (العيد) و(أسمنت خليج) و(ثريا) الأكثر انخفاضا.

وتصدر سهم «بيتك» نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 4.6 ملايين دينار مُرتفعاً 0.16%، بينما تصدر سهم «آن ديجيتال» نشاط الكميات بتداول 48.8 مليون سهم مُرتفعاً 6.25%. يليها اسهم (أعيان) و(السلام) و(أرزان).

