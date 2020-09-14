مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة الانماء العقارية عن تحقيق الشركة خسائر الفترة 193.07 ألف دينار (632.42 ألف دولار) خلال 9 أشهر، مقابل أرباح الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 1.87 مليون دينار (6.13 ملايين دولار). وقالت الشركة في بيان للبورصة ان التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود الى انخفاض الربح التشغيلي، وزيادة خسائر الاستثمار، وزيادة المخصصات. وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 60 ألف دينار للربع الثالث المنتهي في 31 يوليو 2020، مقارنة بـربح قدره 484.06 ألف دينار للفترة المماثلة من عام 2019، بتراجع نسبته 88 %. وأوضحت الشركة أن خسائر النصف الأول المنتهي في 30 أبريل 2020 بلغت نحو 253.06 ألف دينار، مقابل 1.38 مليون دينار أرباح الفترة ذاتها من عام 2019. وحققت «الانماء» خسائر بقيمة 534.27 ألف دينار بالربع الثاني المنتهي في 30 أبريل 2020، مقارنة بـأرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 416.14 ألف دينار.