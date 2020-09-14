مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: 1 - شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020، شركة تمكين القابضة. 2 - شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:الشركة العالمية للمدن العقارية، والشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني. 3 - شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 و31-1-2020، شركة ايفكت العقارية. 4 - شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020، شركة الاستشارات المالية الدولية، شركة ريم العقارية، شركة دانة الصفاة الغذائية، وشركة اجوان الخليج العقارية. 5 - شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال، شركة مجموعة الراي الاعلامية، شركة دانة الصفاة الغذائية، وشركة الديرة القابضة. 6 - شركات موقوفة بسبب التصفية، شركة ايفكت العقارية، وشركة دانة الصفاة الغذائية. 7 - شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020، شركة تمكين القابضة، شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، شركة راس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية، والشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني. 8 - شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020، شركة ايفكت العقارية، والشركة العالمية للمدن العقارية. 9 - شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات: شركة ياكو الطبية. 10 - شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال، شركة مجموعة عربي القابضة، شركة كي جي ال لوجستيك، وشركة أجوان الخليج العقارية.