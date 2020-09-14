مال وأعمال

بحث وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أمس، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف سبل تعزيز تكامل العمل الخليجي بين دول المجلس.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي إنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي الخليجي المشترك وسبل تعزيز مجالات لجان التعاون التجارية والاقتصادية واستمرار التعاون والتكامل بين دول المجلس في كل المجالات لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم بعد جائحة كورونا وبما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

وأضافت: تم التطرق إلى وضع قواعد المنشأ الخليجية وتعريف المنتج الخليجي الوطني وبراءات الاختراع بالإضافة الى حماية الوكيل المحلي والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة.

حضر اللقاء كل من: رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. أحمد الملحم، ومدير الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، والمدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د. عبدالله العويصي، وكيل وزارة التجارة والصناعة بالإنابة د. صالح العقيلي، ونائب مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يوسف ملا يعقوب، ومدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإنابة عادل الحساوي. ومن ناحية أخرى، استقبل وزير المالية براك الشيتان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف، والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية له لدولة الكويت، وتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث العديد من المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا وأثرها على الاقتصاد الخليجي، وكيفية مواجهتها، اضافة الى تسليط الضوء على عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتمثلة في عمل الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد والحماية الجمركية، حماية الوكيل المحلي، براءة الاختراع، وضع قواعد منشأ خليجية وتعريف المنتج الخليجي الوطني، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية. حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة وممثلي وزارة المالية الكويتية.

