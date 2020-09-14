مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن استئناف تشغيل رحلاتها المجدولة الى باريس وصبيحة في تركيا، حيث ستقوم الشركة بتشغيل 3 رحلات بالاسبوع من والى مطار صبيحة اعتباراً من 28 سبتمبر 2020 خلال أيام السبت والاثنين والخميس، كما ستقوم بتشغيل رحلتين بالاسبوع من والى باريس اعتباراً من 1 اكتوبر 2020 خلال أيام الاحد والخميس.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام فايز العنزي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن استئناف تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة من والى مطار صبيحة اعتباراً من 28 سبتمبر الحالي ومن والى باريس اعتباراً من الاول من أكتوبر 2020، حيث تعد تلك الخطوة مهمة جداً نحو عودة تشغيل الرحلات التجارية للوجهات التي كانت الخطوط الجوية الكويتية تشغّل لها في السابق وتم ايقاف تشغيلها جرّاء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وما تسببت به تلك الجائحة من آثار سلبية على قطاع النقل الجوي حول العالم، آملين بأن تعاود الخطوط الجوية الكويتية تشغيل جميع الرحلات التجارية كسابق عهدها، مؤكداً بأنها على أتم الاستعداد للتشغيل الكامل لرحلاتها التجارية وبانتظار التنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن».

وأضاف العنزي: «بدأت الخطوط الجوية الكويتية بطرح تذاكر السفر للبيع الى وجهتي مطار صبيحة وباريس عبر عدة وسائل مختلفة، حيث إنه بامكان العملاء البدء بحجز تذاكر السفر وذلك عبر الاتصال بخدمة الخط الساخن 171 أو من خلال زيارة الموقع الالكتروني للخطوط الجوية الكويتية بالاضافة الى تحميل التطبيق الخاص بالشركة، كما تعد آلية حجز تذاكر السفر سهلة ومرنة وآمنة للعملاء الاعزاء، علاوة على ذلك زيارة مكاتب الخطوط الجوية الكويتية في الافنيوز ومجمع الوزارات».

وأشار العنزي الى أن الخطوط الجوية الكويتية حريصة كل الحرص على اتباع وتنفيذ الاجراءات الاحترازية والارشادات الصحية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد ووضعتها الادارة العامة للطيران المدني وذلك من خلال تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة اضافة الى تعقيم الآليات والنقليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش، والتزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين وتوجيههم على الالتزام بالاشتراطات الصحية.

واختتم العنزي قائلاً: «تسعى الخطوط الجوية الكويتية بشكل دؤوب ومتواصل لخدمة عملائها وتقديم كل سبل الراحة أثناء سفرهم على متن طائراتها وتلبية احتياجاتهم عبر فتح وجهات جديدة ومتنوعة، كما تؤكد على تنفيذها لتعليمات مجلس الوزراء الموقر والسلطات الصحية بالبلاد، كما تثمن جميع الجهود الملموسة والمبذولة من قبل الادارة العامة للطيران المدني ومؤسسة انشيون العالمية لادارة المطارات وجميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي كوزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك ووزارة الصحة الفعّالة والمبذولة في خدمة الوطن والمواطنين خلال الفترة الماضية».

