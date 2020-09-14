مال وأعمال

أعلن (بنك التنمية للبلدان الأميركية) انتخاب ماوريسيو كلافير كاروني رئيسا جديدا له ليصبح بذلك أول مواطن أميركي يقود البنك منذ انشائه قبل 61 عاما. وقال (بنك التنمية) في بيان على موقعه الالكتروني أن كلافير كاروني جرى انتخابه خلال «اجتماع الكتروني» عقده مجلس المحافظين ليخلف بذلك الرئيس الحالي الكولومبي الجنسية للبنك لويس ألبرتو مورينو الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 2005.

وأشار الى أن كلافير كاروني سيبدأ مهامه الجديدة مطلع الشهر القادم وسيستمر في منصبه لمدة خمسة أعوام وسيصبح بذلك خامس رئيس للبنك في تاريخه.

بدوره أكد مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في بيان منفصل أن ترشيح كلافير كاروني لهذا المنصب «يمثل التزاما تاريخيا من الولايات المتحدة لمساعدة جيراننا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على التعافي من جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والعودة الى مسار النمو الاقتصادي».

وأشار البيان الى أن كلافير كاروني عمل «بامتياز» نائبا مساعدا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومديرا أول لشؤون نصف الكرة الغربي في مجلس الأمن القومي الأميركي.

