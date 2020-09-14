مال وأعمال

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لادارة الأزمات الى تشكيل حكومة «ذات صدقية» في لبنان بشكل عاجل قبل اطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للبلاد الغارقة في أزماتها.

وقال يانيز لينارزيتش، ان الاتحاد الأوروبي خصص 64 مليون يورو (79 مليون دولار) للاستجابة الطارئة للانفجار المدمر في ميناء العاصمة بيروت والذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصا واصابة الآلاف في الرابع من أغسطس.

وأشار الى أن الدفعة التالية من التمويل ستكون لاعادة الاعمار، لكنه حذر من أنه يجب أن تسير جنبا الى جنب مع الاصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم الممارسات «التي أدت الى انهيار مالي وأزمة اقتصادية».

«كما قال لوكالة فرانس برس عقب وصوله الى لبنان على متن طائرة مساعدات انسانية «نحن بحاجة الى حكومة ذات صدقية تحظى بثقة اللبنانيين ومصممة على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح».

الى ذلك، قال لينارزيتش ان التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يكون أولوية مبكرة للحكومة المقبلة.

