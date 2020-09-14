مال وأعمال

ذكر تقرير البنك الوطني ان الأسهم الأميركية شهدت ارتفاعات حادة على مدار الأشهر القليلة الماضية بصدارة أسهم شركات التكنولوجيا في الوقت الذي عززت فيه حزم التحفيز المالي والنقدي الضخمة أداء السوق. الا أن وول ستريت شهدت الأسبوع الماضي عمليات بيعية مكثفة، الأمر الذي أدى الى تراجع مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 الى مستويات أقل بكثير من مستوياتهما القياسية. وعلى الرغم من هذا التراجع، نجح مؤشر ستاندرد أند بوزر 500 في تسجيل نمو بنسبة 8% منذ بداية العام الحالي وتعاف بنسبة 60% من أدنى مستوياته المسجلة في مارس.

وفي ذات الوقت، شهد مؤشر ناسداك ارتفاعاً كبيراً بنسبة 20% منذ بداية العام، كما تمكن من الصعود بنسبة 70% من أدنى المستويات التي وصلها في مارس. والسؤال الذي يبرز الآن فيما يتعلق بالأداء المستقبلي هو ما اذا كانت العمليات البيعية التي شهدناها أخيراً تعتبر عمليات تصحيح نظراً للارتفاعات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر القليلة الماضية، أو ما اذا كان هذا الأداء مؤشر ينذر بخطر الانهيار الذي سيلحق بالأسواق.

ومن جهة أخرى كانت العمليات البيعية التي طالت الدولار مقابل اليورو من أبرز الاحداث التي شهدها الأسبوع الماضي، وتراجع الجنيه الاسترليني نحو مستوى 1.27 بينما ظل أداء عملات الملاذ الآمن مستقراً.

صوتت بريطانيا رسمياً على مغادرة الاتحاد الأوروبي منذ أربعة أعوام وان كان قرار الانفصال النهائي ما يزال معلقاً منذ ذلك الحين. ومثل انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير من العام الحالي تطوراً جوهرياً وان كانت المحادثات بشأن التوصل الى اتفاق تجاري بعد عملية الانفصال استمر بعد ذلك، علماً بأن المهلة النهائية للتوصل لتلك الصفقة ينتهي في 15 أكتوبر. وفي ذات الوقت، ستواصل المملكة المتحدة الالتزام بالقواعد المتفق عليها في بروكسل خلال الفترة الانتقالية الممتدة حتى نهاية ا 2020.

وخلال الأسبوع الماضي، وردت انباء عن تخطيط رئيس الوزراء بوريس جونسون لوضع تشريعاً جديداً من شأنه تجاوز أجزاء من اتفاقية الانسحاب الموقعة في يناير، ويعيق هذا التشريع الجديد معاهدة سابقة كانت تحمي أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني من فرض حدود تجارية مع أيرلندا باتجاه الجنوب.

وبدون اتفاق، فإن النشاط التجاري الذي تصل قيمته الى حوالي 900 مليار دولار سنوياً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيغرق في حالة من عدم اليقين. وأعرب ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي عن قلقه قائلا «ما زلت قلقا... المفاوضات صعبة، لأن البريطانيين يريدون الحصول على أفضل المكاسب».

