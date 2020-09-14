مال وأعمال

أعلنت شركة «فلور» أن مشروعها المشترك مع شركة «دايو» للهندسة والإنشاءات وشركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة، «إف دي إتش جيه في»، قد بدأ بنجاح تشغيل مرجلين شرعا في توليد البخار في مصفاة الزور الجديدة، وذلك في الحزمة الثانية والمشروع 3 لشركة الكويت المتكاملة لصناعة البتروكيماويات («كيبيك») في الكويت.

وتقود «فلور» مشروعاً مشتركاً يعمل على تقديم اثنتين من رزم الهندسة والتوريد والتصنيع والبناء للوحدات والمرافق والبنية التحتية الداعمة للعمليات الرئيسية لمشروع مصفاة الزور الضخم والبالغ التعقيد في الكويت. ومن المتوقع أن يصبح المجمع الأساسي عند اكتماله واحداً من أكبر المصافي في العالم، وأن يعالج 615 ألف برميل من النفط يومياً.

وقال مارك فيلدز، رئيس أعمال «فلور» العالمية للطاقة والكيماويات: «يمثل هذا الإنجاز الكبير اكتمال العديد من أنظمة المرافق الحيوية لبدء تشغيل المصفاة ودفعها باتجاه العمليات التجارية، في ظل دعمنا المستمر». من جهته، قال خالد العوضي، نائب الرئيس التنفيذي في «كيبيك» «إن العمل مع المشروع المشترك الذي تقوده ’فلور‘ لتحقيق هذا الإنجاز الهام لبرنامج «زور» هو نجاح حقيقي -ليس فقط بالنسبة لشركة «كيبيك»، ولكن أيضاً للكويت- وسيساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة والمزيد من الازدهار لنا جميعاً».

