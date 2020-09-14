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بعد أن شوّق الجمهور حينما أعلن عن انتهائه من تسجيل الأغنية، طرح الفنان عيضة المنهالي أغنيته المنفردة الجديدة «يمرني طاريك» من ألحانه وغنائه، وكلمات سعيد الرميثي وتوزيع مهند خضر، حاملة الأسلوب الرومانسي في الغناء والكلمات. وقد طرحت الأغنية عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع اليوتيوب، الى جانب وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات الخليجية والعربية. وتأتي الأغنية المنفردة الجديدة «يمرني طاريك»، بعد أن حققت الأغنية الدويتو «بحر ركبه» التي جمعت عيضة المنهالي وبلقيس من كلمات «الصامل» وألحان عيضة نفسه، أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

