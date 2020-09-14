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كشفت الفنانة نيللي كريم كواليس أصعب مشاهد قدمتها في مسلسل بـ «100 وش»، الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي رفقة النجم آسر ياسين.

وقالت نيللي، عندما حلت ضيفة هي وفريق عمل المسلسل في أحد البرامج: «أنا حبيت كل الشخصيات اللى عملتها في المسلسل، ولكن أصعب شخصية كانت الست الكبيرة في السن عشان كان ماسك كامل غير لما يتركب مناخير بس، فكان صعب من ناحية المكياج». وأضافت: «بس كاملة أبو ذكري شافتني ست كبيرة كيوت أوي، أنا الشخصية اللى حبتها أوي كانت الست الخليجية». وتابعت حديثها قائلة: «الحمد لله إن كل حاجة عدت تمام لأن كنا بنصور وقت «كورونا» ونازلين من البيت وراجعين تانى ومش عارفين هيحصلنا إيه، خاصة أن في مشاهد كان لازم نبقى جنب بعض ولو واحد جاله كورونا يبقى خلاص الدنيا باظت بس الحمد لله كل حاجة عدت بسلام».

