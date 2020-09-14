إضاءات

يعد برنامج «صباح الخير» الاذاعي احد البرامح المهمة للمستمع والتي يتم بثها عبر اثير محطة البرنامج العام في اذاعة الكويت كما انه يضم عدداً من الخبرات الاعلامية المشهود لها في المجال الاعلامي والتي كانت لها بصمات مضيئة سواء على التلفزيون او الاذاعة ومنهم الاعلامية القديرة فيحاء السعيد وايضا الاعلامية القديرة دعاء عبدالرحمن والاعلامي المتميز محمد العدواني فعندما تجد هذه التوليفة المنسجمة فيعلم المستمع انه سيكون هناك مادة ذات نفع وفائدة وغير ذلك حضورهم اللافت عبر اصواتهم المميزة والتي من الصعب ان ينساها كل متابع لاذاعة الكويت خاصة ان البرنامج يبث في الفترة الصباحية ويحتاج الى حضور معين الى ذهن المستمع وهذه المعادلة الصعبة قد حققتها اسرة «صباح الخير» بفضل وجود فريق متكامل بكل عناصره سواء من الاعداد او الفريق الفني او المخرج وهو ماجعله متمسك بتميزه في ظل وجود عدد من البرامج في اذاعة الكويت. وعندما نتطرق الى النجاح والتألق لابد ان نستذكر الدعم والتوجيه اللذين من قيادات الاعلام التي كانت المعين لهم ولجميع موظفو الاذاعة وهنا نقف عند الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة الشيخ فهد مبارك عبدالله الاحمد الصباح الذي تعتبر توجيهاته ساهمت في تطوير اذاعة الكويت بالصورة الحالية وهذا مايسير عليه طالما هو موجود في موقع المسؤولية وهنا لن نشير الى جهوده واعماله في اي مكان يتولى مسؤوليته لانها لاتعد ولاتحصى.

كما نتطرق الى مدير البرنامج العام سعد الفندي الذي يعتبر شعلة النشاط واخاً للجميع وهو يترجم توجيهات المسؤولين الى ارض الواقع وهذا ما يميزه عندما يكون المسؤول هو من «اهل الكار».

ويعتمد البرنامج «صباح الخير» في طرح مادته البرامجية والمتنوعة والموضوعات الإخبارية التي يتم استقاؤها بشكل مباشر من الصحف والمجلات المحلية والعربية والعالمية وما تتناقله وكالات الأنباء كما يقدم مجموعة من الخدمات التي لها ارتباط وثيق بحياة المستمع اليومية في المجتمع الكويتي كما يتناول أيضاً العديد من الفقرات التربوية والاجتماعية والتوعوية والإرشادية .. ويبقى ان نقول لهم الى الامام والى مزيد من التميز والنجاح.

