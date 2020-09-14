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كشف المخرج باز لورمان عن استكمال العمل على فيلمه الجديد إلفيس بريسلي، بطولة النجم الشهير توم هانكس. وكان قد توقف تصوير الفيلم بسبب إصابة هانكس بفيروس كورونا، خلال شهر مارس الماضي.

ومن المقرر، أن يبدأ التصوير يوم الـ 23 من سبتمبر، وكان قد أعلن المنتج والمخرج الأسترالي، باز لورمان، تأجيل إنتاج فيلم «Elvis» إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا. وأكد لورمان، في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر أن العودة ستكون في المكان نفسه الذي توقف فيه التصوير، وهو شاطئ جولد الأسترالى بمجرد أن يحين الوقت المناسب.

ويتناول الفيلم الذي السيرة الذاتية للمغني الأميركي إلفيس بريسلي، الذي يلعب بطولته أوستن بتلر في دور بريسلي مع الممثلة ماجي جيلنهال التي تلعب دور والدته المغنية.

وفي المقابل، يقدم توم هانكس دور العقيد توم باركر، المدير الذي سيطر على كل جانب من جوانب حياة بريسلي. ويركز الفيلم على صعود بريسلي إلى النجومية، مع التركيز بشكل خاص على علاقة النجم مع مدير أعماله باركر.

