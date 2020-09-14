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أعرب الفنان محمد رمضان عن شكره الشديد لـ World Music Awards جوائز الموسيقى العالمية، التي احتفلت بتخطي أغنيته الجديدة «يا حبيبي» أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب وتصدرها المركز الأول في 15 دولة أخرى. وكتب الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على انستغرام، «شكراً الصفحة الرسمية لورلد ميوزك اوردس على هذا الكلام الرائع ويهدي هذه المقالة لجمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وأفريقيا لأن كل ذلك بفضلهم بعد ربنا.. ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان». وفي وقت سابق، كتبت الصفحة الرسمية لـ «ميوزك أورد» على فيس بوك: «حقق ملك يوتيوب المصري محمد رمضان أكثر من 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب من خلال تعاونه الجديد «يا حبيبي» مع النجم الفرنسى مايترى جيمس، بعد أن احتل المركز الأول فى 15 دولة». وأضافت الصفحة «النجم المصري محمد رمضان، الذي حصد أكثر من 3.3 مليارات مشاهدة على قناته على يوتيوب وهو الفنان العربي الأكثر متابعة على القناة، قد تجاوز بالفعل 7 ملايين مشاهدة مع تعاونه الجديد «يا حبيبي» مع النجم الفرنسى، حيث وصلت مشاهدات الأغنية الجديدة إلى أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب في أول 12 ساعة لطرحها».