إضاءات

صدمت الفنانة العمانية فخرية خميس جمهورها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، بالتزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان وأكدت عبر صفحتها على «إنستغرام» أنها تمر بوعكة صحية إثر إصابتها بفيروس كورونا، الذي تزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، موضحة أنها سوف تبدأ جدول علاجها من مرض السرطان. وطلبت في رسالتها إلى أصدقائها الذين يسعون للاطمئنان عليها، تفهم وضعها الصحي، قائلة «لا يوجد أحد بجواري للقيام بالرد نيابة عني، فأنا في البيت معزولة عن أبنائي وأهل بيتي فقط أتواصل مع أبنائي بالواتساب للاطمئنان عليهم وكثرة الرسائل ترهقني أكثر». وأكدت أنها ستقوم بالرد على الجميع حين تستقر حالتها الصحية قائلة «فقط امنحوني فرصة، وكل طلبي من الجميع الدعاء الصادق لي«... وتتمنى لها «النهار» الشفاء العاجل .. «وماتشوفين شر».