مرأة

الألوان والرسوم والنقوش المبهجة عامل أساسي في اضفاء الاشراق والحيوية على غرفة طفلك ومدي حبه لها واستمتاعه بوقته فيها. واضافة لمسة فنية فريدة على غرفة نوم طفلك تساعده على اطلاق العنان لخياله ومواهبه الفنية أيضا. لذلك نقدم لكي تصميمات غرف أطفال رائعة ذات لمسات فنية متميزة تضفي المزيد من البهجة والاشراق.

تتميز هذه الغرفة بالنقوش والرسوم المتعددة والتي تضفي عليها حسا فنيا ممتعا للطفل. فالرسوم الملونة على الحائط والسجادة واستخدام الألوان في الرفوف تجعل الغرف مشرقة وجميلة كما أن اختيار الخلفية البيضاء لكل هذا يجعل الغرفة كلها تبدو مثل لوحة رسمها فنان. تجتمع كل تفاصيل هذه الغرفة لتحقق احساس النشاط والمتعة.. فالألوان الكثيرة والرسوم على الحائط وتصميم السجادة والبين باج المميز كلها تشارك في اضفاء الحيوية والبهجة للغرفة مما يجعلها مثالية للأطفال وممتعة للكبار أيضا.

لطفلتك الرقيقة والمحبة للخيال ستكون غرفة مثل هذه اختيارا مثاليا. فألوانها الهادئة تشجع على الاسترخاء ورسوم الحوائط وتصميم وحدات الاضاءة تضفي لمسة من الخيال تجعل الغرفة تليق بأميرة صغيرة ولكن بشكل عصري وديكورات مودرن.

التصميم الرائع للحوائط بألوانها اللطيفة والمبهجة هو العامل الأساسي في تميزهذه الغرفة، وبالطبع يكتمل المظهر بقطع الأثاث البسيطة والتي توفر الراحة والاستمتاع لطفلك.

هذه الغرفة مثال رائع آخر لرسوم الحوائط. فرسوم الأشجار هنا تضفي على الغرفة لمسة من طبيعة ومن القصص الخيالية أيضا. وعلى الرغم من الألوان الحيادية لهذه الرسوم تبدو الغرفة مشرقة بسبب الألوان المبهجة للأثاث ومفروشات الأسرة أيضا.

هذا التصميم الرائع يشمل كل ما يحتاجه طفلك من راحة ومساحة للتخزين وأرجوحة معلقة أيضا للمزيد من الاستمتاع بالوقت. ويمكنك بالطبع اختيار ألوان ورسوم الحوائط لتتناسب الغرفة مع صبي أو فتاة وطبقا لذوق طفلك والألوان التي يفضلها.

