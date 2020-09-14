مرأة

1 - التعامل معها برفق تبدأ العناية بالرموش الاصطناعية عند نزعها من العبوة الخاصة بها. اذا لم تقومي بذلك بشكل صحيح، فقد تتعرض للتكسر والتلف. يستخدم الكثير منا الملاقط، مكبس الرموش أو حتى الأظافر لنزع الرموش الاصطناعية، لكن ذلك خطأ شائع. تصنع الرموش من مواد رقيقة جدا، فتحتاجين لازالتها باستخدام أطراف الأصابع فقط لحمايتها. قومي بنزعها من الحافة الخارجية مع مسكها باستخدام اصبعي السبابة والابهام. في حالة استخدام الرموش الفردية، عليك التعامل معها بحرص كذلك مع نزعها في اتجاه واحد. 2 - لا تنسي إزالة اللاصق بعد استخدام الرموش الاصطناعية، لا تنسي ازالة اللاصق منها باستخدام مزيل مكياج العيون. في حالة اغفال ذلك، سيجف اللاصق عليها ويتصلب، ما يؤدي لعدم القدرة على استخدامها من جديد. الطريقة الأمثل لذلك هي باستخدام أطراف أصابعك مع تنظيفها باستخدام اليد الأخرى. 3 - تنظيف الرموش جيداً الماسكارا هي أحد مستحضرات المكياج الأساسية والتي لا تتخلى أي فتاة عن تطبيقها حتى مع استخدام الرموش الاصطناعية. أيضا الآيلاينر السائل من المستحضرات التي قد تترك بعض البقايا على رموشك الاصطناعية. لذلك، تحتاجين لتنظيفها جيدا للتخلص من آثار المكياج العالقة والتي تؤدي لتلفها مع مرور الوقت. طريقة تنظيف الرموش الاصطناعية: ضعي الرموش على منديل ورقي مع الضغط باستخدام طرف اصبعك. اغمسي أعواد القطن في مزيل المكياج. تخلصي من السائل الزائد، استخدميها للتخلص من بقايا المكياج على الرموش. لا يمكنك غمس الرموش الاصطناعية في مزيل المكياج، فيتسبب ذلك في تلفها بشكل نهائي. بعد تنظيفها جيدا، اتركي الرموش كي تجف في الهواء الطبيعي ثم احفظيها في عبوة نظيفة ومعقمة. تذكري جيدا: لا تعرضي الرموش الاصطناعية لأشعة الشمس المباشرة كي لا يتغير لونها ويضعف اللاصق. ينصح بحفظها في العبوة الأصلية في وضعها الأصلي للحفاظ على شكلها الهلالي. تنظيف الرموش الاصطناعية يضمن لك الحفاظ عليها لمدة طويلة. تجنبي استخدام الملاقط لنزع أو تركيب الرموش الاصطناعية فقد يتسبب في تلفها سريعا.