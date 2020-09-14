مرأة

1 - اغسلي وجهك من أهم النصائح التي يمكن أن نقدمها لك سيدتي من أجل تفتيح البشرة وتبييضها هو غسل الوجه باستمرار يساعد على تنظيف البشرة من الشوائب والأتربة المتراكمة عليها والتي تقوم بتكوين طبقة من الاستمرار على خلايا الجلد. ينصح باستخدام صابونة البابايا التي تساهم في تطهير بشرتك وتفتيحها. 2 - تناولي الفواكه والخضراوات الغذاء الجيد يعد من أبرز العوامل المؤثرة في تفتيح البشرة وتبييضها وتنظيفها وجعلها معقمة ومطهرة بشكل دائم ولذلك احرصي على اتباع نظام غذائي سليم وصحي من أجل تفتيح بشرتك حيث بامكانك أن تتناولي الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات. 3 - حضري وصفة ماء الورد والنشا هناك الكثير من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعزز من تفتيح البشرة وتبييضها لأكثر من ثلاث درجات عن لونها ولكن من أهم هذه الوصفات وأبرزها فعالية هي وصفة ماء الورد والنشا السحرية التي تقضي على الاسمرار المكتسب من اثر التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف. تساعد هذه الوصفة على تنظيف البشرة وتطهيرها وتساعد على نضارتها وحيويتها. 4 - تجنبي التعرض لأشعة الشمس لابد أن تأخذي حذرك وتتجنبي التعرض لأشعة الشمس باستمرار وعند الخروج في ساعات النهار خلال أيام العيد. احرصي على تطبيق كريم واقي الشمس الذي يقوم بحماية بشرتك من التأثر لأشعة الشمس الضارة التي تسبب التهابات البشرة مع حدوث جفاف وتشققات للبشرة ولكي تحافظي على لون بشرتك من الاسمرار الذي يتكون بسبب مادة الميلانين التي تتكون من أشعة الشمس فوق البنفسجية التي تتعرصين لها وتقوم بصبغ لون غامق للوجه. 5 - اشربي سوائل كثيرة يمكنك اتباع هذه النصيحة اذا كنت ترغبين بالحصول على بشرة فاتحة وناصعة البياض وهي شرب المياه بكميات كثيرة قد تصل لحوالي عشرة أكواب في اليوم مع تناول العصائر الطبيعية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن من أهمها عصير البرتقال وعصير الليمون.