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بغداد - الوكالات: أعلنت المبعوثة الأممية للعراق جينين هينيس بلاسخارت، انه تم خلال لقائها مع المرجع الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، التأكيد على اجراء الانتخابات بموعدها ومنع السلاح المنفلت.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحافي «تحدثت مع المرجع السيستاني في ثلاثة امور منها اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الأطراف، وبسط هيبة الدولة ووقف السلاح المنفلت، وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين».

وحذرت المسؤولة الأممية من «انزلاق البلد لمنحدرات خطيرة اذا لم تجر الانتخابات المقبلة في ظل هذه الشروط»، وأضافت «أكدنا على حفظ سيادة البلد وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة في هذا الشأن».

واستقبل السيستاني بمكتبه في النجف امس ممثلة الأمم المتحدة في العراق في اول لقاء بينهما منذ بدء تفشي جائحة فيروس «كورونا» في البلاد، حيث عقد آخر لقاء في 12 نوفمبر 2019.

ونقل بيان اصدره المكتب عن السيستاني قوله ان «الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة ويجب ان توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة».

وأضاف «لهذا الغرض لابد من ان تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيدا عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية كما لا بد من ان تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة».

وأشار السيستاني الى ان «الانتخابات المبكرة ليست هدفا بحد ذاتها، وانما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم ازماته سياسيا واقتصاديا وأمنيا وصحياً وخدميا وغير ذلك».

وبين ان «مزيدا من التأخير في اجراء الانتخابات او اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لانجاحها بحيث لاتكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول لا سمح الله الى وضع يهدد وحدته ومستقبل ابنائه وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر».

وتابع السيستاني ان «الحكومة الراهنة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين اداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة».

وأردف ان «الحكومة مدعوة ايضا الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الاجراءات القانونية، بعيدا عن اي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأيا كان داعموه».

وأوضح ان «الحكومة مطالبة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا اعمالا اجرامية من قتل او جرح او غير ذلك بحق المتظاهرين او القوات الأمنية او المواطنين الأبرياء او قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح في العام الماضي ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف او تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة، وان اجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلباً ملحاً لا بد من ان يتحقق في يوم من الأيام، وهو الأسلوب الناجع في المنع من تكرارها والردع عن العود الى امثالها».

وختم السيستاني قائلا ان «الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وابعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤولية الجميع».

