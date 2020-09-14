عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: دعا المفوض الأوروبي لادارة الأزمات يانيز لينارتشيتش الى الاسراع في تشكيل حكومة «ذات صدقية» في لبنان، مؤكداً انه شرط لابدّ منه لاطلاق المرحلة الثانية من الدعم الدولي للبلد الغارق في ازماته.

وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب، «نحن بحاجة الى حكومة ذات صدقية تتمتع بثقة اللبنانيين ومصممة على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح». ووصل المفوض الأوروبي الى بيروت السبت على رأس شحنة مساعدات انسانية، هي الثالثة التي تكفّل الاتحاد الأوروبي بايصالها الى لبنان بعد انفجار المرفأ المروع في 4 اغسطس. وتضمنت سيارات اسعاف، ومعدات حماية شخصية وأدوية.

وخصّصت بروكسل 64 مليون يورو (79 مليون دولار) للاستجابة الطارئة للانفجار الذي اسفر عن مقتل اكثر من 190 شخصاً واصابة اكثر من 6500 شخص بجروح، عدا عن الحاق اضرار جسيمة بعدد من احياء العاصمة ما شرّد نحو 300 الف من سكانها.

وقال لينارتشيتش انّ «المرحلة المقبلة ستكون لاعادة الاعمار التي يجب ان تسير جنباً الى جنب مع الاصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم الممارسات التي ادت الى الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية» ورأى انه على الطبقة السياسية ان «تستجيب لمطالب الناس وهذا ايضاً ما يتوقعه المجتمع الدولي» مضيفاً «أتحدث عن الحوكمة وليس فقط عن الاصلاحات الاقتصادية. يجب ان يكون هناك تغيير في الطريقة التي يُدار بها» هذا البلد.

ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً متسارعاً، دفع بمئات الآلاف من اللبنانيين الى الشارع ناقمين على اداء الطبقة السياسية ومطالبين برحيلها مجتمعة. وفاقمت تدابير الاغلاق جراء تفشي وباء «كوفيد-19» الوضع سوءاً، قبل ان يشكل انفجار المرفأ ضربة قاصمة.

ولا تزال مساعي التأليف مستمرة وتصطدم بمطالب بعض القوى السياسية، رغم قرب انتهاء المهلة المتفق عليها في بلد يستغرق فيه تشكيل الحكومة عادة اسابيع او حتى اشهراً.

في غضون ذلك ابلغ نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، رئيس الوزراء المكلف مصطفى اديب، عدم رغبته الانضمام الى الحكومة بموجب الأسس المقترحة. وفى وقت سابق، قالت مصادر سياسية لبنانية ان البلاد تواجه مهمة شاقة للوفاء بتعهد الزعماء السياسيين للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باعلان حكومة جديدة الأسبوع المقبل وذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حلفاء لحزب الله ما ادى الى تعقيد الموقف.

ونبّه لينارتشيتش الى ان «السرعة (في تشكيل الحكومة) مهمة ولا وقت لدى لبنان لاضاعته» آملاً ان «تنجح الحكومة المقبلة في كسب ثقة الشعب اللبناني، بوصفها المكسب الأكثر اهمية». وشدّد على «ضرورة التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وربما يكون ذلك احدى الأولويات المبكرة للحكومة المقبلة». وقال ان الاتحاد الأوروبي يدعم التوصل الى الاتفاق لأن من شأنه ان يفتح الباب امام «موارد اساسية يحتاجها لبنان بشدة لانعاش اقتصاده».

