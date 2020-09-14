عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: طالب البطريرك الماروني اللبناني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قداسه الأسبوعي الأمم المتحدة بفرض التحقيق الدولي على السلطات اللبنانية بشأن انفجار مرفأ بيروت.

وقال البطريرك لأهالي ضحايا الانفجار «لن نغلق هذه الصفحة حتى معرفة الحقيقة والتخبط في التحقيق المحلي والمعلومات المتضاربة وانحلال الدولة والشكوك المتزايدة والحريق الثاني المفتعل منذ ايام واهمال المسؤولين يدفعنا للمطالبة مجدداً بتحقيق دولي محايد».كما اعتبر الراعي ان «العدالة لا تتعارض مع السيادة ولا سيادة من دون عدالة، واذا كانت السلطات ولأسباب سياسية ترفض التحقيق الدولي فواجب الأمم ان تفرض ذلك لأن ما حصل يقارب جريمة ضد الانسانية فاذا كان قتل شعب ومحو تراث مدينة لا يشكلون جريمة ضد الانسانية فأي جريمة افدح؟».

وأكد الراعي ان «لبنان بحياده الناشط ضرورة في هذه البيئة المشرقية وهناك تشويه لمطالب الثوار والاعتداء عليهم وبعثرتهم وتخريب قلب بيروت لمنع ازدهارها»، وسأل الراعي «لماذا يتعثر تأليف حكومة انقاذية مصغرة توحي بالثقة اليس لأن المنظومة غارقة في الأنانية والفساد؟ لا يمكن القبول بحكومة على شاكلة سابقاتها اي حكومة يكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي طرف او طائفة باسم الميثاقية».

في غضون ذلك وقعت مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين قرب قصر بعبدا الرئاسي، لتفريق من ارادوا الوصول اليه للتظاهر ضد الرئيس ميشال عون.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ان الجيش يعمل على ابعاد المتظاهرين بالتقدم نحوهم وأن بعضهم رشق القوات بالحجارة والعصي وزجاجات المياه. بينما اظهرت مقاطع مصورة اطلاق عناصر من الجيش دفعات من اعيرة نارية في الهواء.

