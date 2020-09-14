عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: رحبت سلطنة عُمان، امس بالاتفاق على تطبيع العلاقات بين البحرين واسرائيل، معربة عن املها بأن يصب «التوجه الاستراتيجي» الجديد بصالح انهاء «الاحتلال» واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت السلطنة انها «ترحب بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في اطار حقوقها السيادية والاعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع اسرائيل»، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وأعربت مسقط عن املها بأن «يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد رافداً عملياً ينصب نحو تحقيق السلام المبني على انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وتابعت السلطنة بالتأكيد على ان المطلب يجسد «مبدأ حل الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية ويعكس تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم اجمع»، على حد تعبيرها.

وكانت قد توصلت المنامة، الجمعة، لاتفاق على تطبيع العلاقات مع اسرائيل، على ان يوقع الطرفان على هذا الاتفاق في 15 سبتمبر الحالي بالبيت الأبيض.

في غضون ذلك شدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على اهمية اتفاقي السلام مع والبحرين والامارات واصفا اياهما بـ «التغير التاريخي الهائل».

ووصف نتانياهو امس في مستهل جلسة حكومية اسبوعية، الاتصال الهاتفي الذي اجراه الجمعة الماضي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه كان «دافئا جدا» مشيرا الى ان الاتفاق المبرم خلال هذه المكالمة يقضي بـ«اقامة سلام رسمي وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين واسرائيل وكل ما يشمل هذا من امور».

وصرح رئيس الحكومة الاسرائيلية «نحن على ابواب حقبة جديدة. اود ان اعدكم بأن لكل واحد منكم، من خلال وزاراتكم، سيكون جزءا فيه لأن هذا السلام سيكون مختلفا، فهو سيكون سلاما حارا وسلاما اقتصاديا علاوة على السلام السياسي، وسيكون هناك ايضا سلام بين الشعوب».

الى ذلك عبّر وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني في تصريحات لقناة «العربية» عن رفضه للتصريحات الايرانية، مؤكداً ان البحرين بلد ذو سيادة يرفض التدخلات الخارجية في شؤونه الخاصة، مشيراً الى ان ايران قدمت الدعم للميليشيات في المنطقة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة.

يأتي ذلك فيما جرى اتصال هاتفي، ين وزير الخارجية البحريني، ونظيره الاسرائيلي غابي اشكنازي.

وقال الزياني في تصريحاته ان الاتفاق مع اسرائيل قرار تاريخي وشجاع، يركز على التعايش السلمي، والسلام خيار استراتيجي للأمة. وأضاف ان تطوير العلاقات يسهم باستقرار المنطقة.

وأكد الوزير البحريني ان القضية الفلسطينية محور اساسي لتحقيق السلام، كما اكد ان «موقف المنامة ثابت تجاه حل الدولتين». وشدد على ضرورة العمل على انقاذ منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الى ان «السلام مرتبط بتحقيق الأمن والازدهار للمنطقة».

وكان الرئيس الاميركي اعلن الجمعة، موافقة البحرين واسرائيل على توقيع اتفاقية سلام. واعتبر ترامب ان الاتفاق بين البلدين «لحظة تاريخية».

