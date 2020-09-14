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واشنطن - الوكالات: عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2017 على الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع فيديو «مزيفا» حيث بدا ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو الى قتل الأطفال.

جاء ذلك في كتاب الصحافي بوب وودوارد الجديد حول ادارة ترامب بعنوان «الغضب». وحسب المقتطفات المنشورة، فان ترامب بدأ في وقت مبكر من رئاسته بالتردد في دعمه لنتانياهو.

وأشار وودوورد الى انه كانت لدى الرئيس الأميركي «شكوك بشأن نتانياهو وتساءل بصوت عال عما اذا كان رئيس الوزراء الاسرائيلي هو المشكلة الحقيقية» كما ان ترامب قال لنتانياهو في وقت سابق في زيارة لواشنطن انه يعتبره هو وليس عباس «العقبة في طريق السلام».

وبعد ذلك عندما جاء ترامب الى اسرائيل في مايو 2017، قدم له نتانياهو مقطع فيديو لعباس حيث «بدا وكأن عباس يأمر بقتل الأطفال» وتساءل نتانياهو «هذا هو الرجل الذي تريد مساعدته؟». وانزعج ترامب من الفيديو واستدعى وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون لمشاهدة المقطع، وقال: «شاهد هذا! هذا لا يصدق! عليك ان ترى هذا».

وشاهد تيلرسون المقطع، لكنه كان متشككا للغاية. وقال في وقت لاحق انه يعتقد انه تم تجميعه بطريقة بدائية باستخدام اجزاء مختلفة من خطاب من قبل عباس وبعد ان غادر نتانياهو الغرفة، قال تيلرسون لترامب: «سيادة الرئيس، هل تدرك ان الأمر برمته كان ملفقا»؟ لكن ترامب لم يقتنع، وقال «انه ليس ملفقا. لقد سجلوا الرجل على شريط يقول ذلك». ولا توجد مقاطع فيديو معروفة لعباس يدعو فيها لقتل الأطفال.

وعندما سافر ترامب الى بيت لحم في اليوم التالي وفقا لما ذكره وودوارد، انتقد الزعيم الفلسطيني ووصفه بـ«الكذاب» و«القاتل».

ويبدو ان وودوارد يلمح في الكتاب الى ان الفيديو لعب دورا في قرارات ترامب عام 2018 باغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطع جميع المساعدات تقريبا عن الفلسطينيين.

