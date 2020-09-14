عربيات ودوليات

إسطنبول- الوكالات: رأى مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين اقطاي ان التواصل بين تركيا ومصر ضروري رغم الخلافات بين رئيسي البلدين، واصفا الجيش المصري بـ«جيش اشقائنا». وقال اقطاي في مقابلة مع موقع «عربي21» نقلت تصريحاته فيها وكالة «الأناضول» الرسمية التركية امس ان لا معلومات دقيقة لديه حول تفاهمات بين انقرة والقاهرة حول ليبيا لكنه اردف «حسبما اسمع وأرى فان هناك تقاربا وتواصلا بين الأطراف». وأضاف المتحدث باسم اردوغان قائلا «لابد ان يكون هناك تواصل بالفعل بغض النظر عن اي خلافات سياسية بين الرئيس اردوغان و(الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي فالحكومتان والشعبان يجب ان يتقاربا».

وأكد اقطاي ان بلاده لاتحتل ليبيا بل تحاول احلال السلام وتسليم البلاد لأهلها وأعرب عن امل تركيا بأن «تتبع مصر هذا النهج» وتابع «لو اتفقنا (مع المصريين) على هذا الأمر، فستكون كل مصالح المصريين مصونة بينما يجب على المُحتلين الذين يريدون احتلال ليبيا ان ينسحبوا منها» حسب قوله. وأعاد المتحدث باسم اردوغان التأكيد على ان الجيش المصري لن يقاتل نظيره التركي في ليبيا وتابع قائلا «الجيش المصري جيش عظيم، نحن نحترمه كثيرا لأنه جيش اشقائنا». وأضاف المتحدث باسم الرئيس التركي قائلا «لا نتمنى ولا ننتظر من الجيش المصري ان يعادي تركيا وهذا لا يعني اننا خائفون منه، لكننا لا نريد ان نواجه اي دولة مُسلمة». وهاجم اقطاي جامعة الدول العربية بسبب ادانتها التدخل التركي في شؤون دول عربية ضمن القرار الصادر عن اجتماع الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وقال المتحدث باسم اردوغان «عدد العرب المتواجدين في بلادنا يبلغ اكثر من 10 ملايين شخص» ورأى المتحدث باسم اردوغان ان لتركيا الحق الأكبر بالدفاع عن العرب كونها تستقبل اللاجئين السوريين ونظرا لـ«وقوفها مع القضايا العادلة ونصرة المظلومين بخلاف عدد العديد من الدول العربية» على حد قوله. يذكر ان الجامعة العربية كانت قد دان التدخلات العسكرية التركية في شمال سوريا وفي الساحة الليبية، حيث يقاتل الجيش الليبي الى جانب عدد من مقاتلي المعارضة السورية الذين ارسلتهم انقرة للقتال بصفها في ليبيا.

