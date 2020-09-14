عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اظهرت بيانات مجمعة لحالات الاصابة بفيروس كورونا ان اجمالي عدد الاصابات في انحاء العالم تجاوز 28.7 مليون اصابة صباح امس وأظهرت احدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش ان اجمالي الاصابات وصل الى 28 مليوناً و759 الف حالة.

كما اظهرت ان عدد المتعافين تجاوز 19.4 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 920 الف حالة وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الاصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك وجنوب افريقيا واسبانيا والأرجنتين وتشيلي وفرنسا وايران والمملكة المتحدة وبنغلاديش. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث اعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وايطاليا وفرنسا.

وفي المانيا اعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني صباح الأحد ان مكاتب الصحة في المانيا سجلت اجمالي 948 حالة اصابة جديدة بـ”كورونا” في غضون يوم واحد. ولكن هذا العدد لا يعد معبراً بشكل كاف عن الوضع بالنظر الى معدل الحدوث الفعلي للعدوى؛ فوفقاً لاحصائيات سابقة يقل غالباً تسجيل الأعداد الجديدة في ايام الأحد من كل اسبوع، اذ لا تنقل جميع مكاتب الصحة بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية. من جهة اخرى، تخطّت فرنسا عتبة عشرة آلاف اصابة جديدة في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ اطلاق حملة فحوص واسعة النطاق في البلاد.

وأعلن رئيس حكومة النمسا سيباستيان كورتز «نحن في بداية الموجة الثانية» في البلد الذي يبلغ عدد سكانه تسعة ملايين نسمة. وحذر من ان عدد الاصابات قد يتجاوز الألف يوميا في وقت قريب داعيا السكان الى التزام صارم باجراءات مكافحة الفيروس وخفض الاتصالات الى ادنى حد. وأما الامارات فتجاوزت عتبة الألف اصابة السبت لأول مرة منذ بدء تفشي الوباء.

لكن في نبأ يبعث على بعض الأمل اعلنت شركة «أسترازانيكا» انها ستسأنف اختباراتها التي كانت تجري على عشرات الآلاف من المتطوعين في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب افريقيا والولايات المتحدة، بعدما اوقفتها الأربعاء جراء اصابة احد المشاركين في بريطانيا «بمرض لا يمكن تفسيره» وقد يكون واحدا من آثار جانبية خطيرة للقاح. وقالت شركة الأدوية في لندن انها ستستأنف اختباراتها اليوم في البرازيل بعدما تلقت الضوء الأخضر من السلطات الصحية المحلية. واكدت جامعة اوكسفورد استئناف التجارب، مشيرة الى انه «في اختبارات تجرى على نطاق واسع من المتوقع ان يمرض بعض المشاركين».

