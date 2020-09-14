عربيات ودوليات

سالم (أوريغون) - الوكالات: خلفت حرائق الغابات في ولاية اوريغون الأميركية، دمارا كبيرا بعد ان غطت النيران مساحات شاسعة من الولاية الغربية، وفقا لـ «واشنطن بوست». ويشير مسؤولون في ولاية اوريغون، الى ان عدد القتلى مرشح للارتفاع باستمرار، وسط فقدان عشرات الأشخاص جراء هذه الحرائق المميتة. وقال مدير مكتب ادارة الطوارئ في ولاية اوريغون اندرو فيلبس، ان المسؤولين يستعدون لـ«وفيات جماعية» مشيرا الى ان جهود البحث والانقاذ تعثرت بسبب الظروف التي لا تزال خطرة، حسب وصفه. ومزقت الحرائق المشتعلة في الولايات الغربية، المجتمعات بعد ان وصلت للمنازل ودفعت عشرات الآلاف من الناس للنزوح من منازلهم حفاظا على حياتهم. وصفت سلطات ولاية اوريغون حرائق الغابات بأنها «غير مسبوقة»، وتركت اثرا مؤلما للدمار عبر مساحة واسعة من الولاية. وأودت هذه الحرائق بحياة 6 أشخاص على الأقل، السبت، فيما يتوقع ان يرتفع عدد الضحايا. وفي كاليفورنيا، لا يزال اكثر من 20 حريقا مشتعلا على مساحة 3 ملايين فدان. وقال المتحدث باسم ادارة الغابات في ولاية اوريغون جيم غيرسباخ «يشعر رجال الاطفاء لدينا في اوريغون بمزيد من التفاؤل مع هدوء الطقس في اليومين الماضيين». وأضاف «هذا لا يعني انهم غير قادرين على الانتشار وبعضهم لا يزال كذلك، لكن الشراسة التي رأيناها مع رياح تزيد سرعتها عن 30 ميلا في الساعة». واضطرت السلطات التي تواجه الحرائق الى التعامل مع المعلومات المضللة التي تنتشر عبر الانترنت، سعيا لربط الحرائق بالمتطرفين والجماعات الأخرى.

