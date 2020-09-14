عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: اتّهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بالسعي لضرب وحدة اراضي المملكة المتحدة، من خلال فرض «حصار غذائي بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية». وكتب جونسون في صحيفة ديلي تلغراف ان موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعا جديدا لاعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقا شديدا حتى في صفوف نواب معسكره المحافظ. وقد وصلت المحادثات بين لندن والأوروبيين الى طريق مسدود بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين، وسط صعوبات تواجه كلا منهما في وضع حد لتكامل تجاري استمر 50 عاما قبل ان يقرر البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وقال جونسون ان الاتحاد الأوروبي عازم على «تفسير متطرف» للقواعد الخاصة بأيرلندا الشمالية وتابع «يقال لنا ان الاتحاد الأوروبي لن يكتفي بفرض رسوم جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى الى ايرلندا الشمالية فحسب بل قد يوقف ايضا نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا الى ايرلندا الشمالية». وأضاف رئيس الوزراء البريطاني «علي ان اقر بأننا لم نظن يوما بشكل جدي ان الاتحاد الأوروبي سيقدم على استخدام اتفاق تم التفاوض بشأنه بحسن نية، لفرض حصار على جزء من المملكة المتحدة وعزله، او انه سيهدد بتدمير اقتصاد المملكة المتحدة ووحدة اراضيها». وطالب جونسون البريطانيين بالوحدة، وخاطبهم قائلا «دعونا نجعل الاتحاد الأوروبي يسحب تهديداته، وننتهي من مشروع القانون هذا وندعم مفاوضينا ونحمي بلدنا».

وقال جونسون ان موقف الاتحاد الأوروبي من شأنه «تعريض السلام في ايرلندا الشمالية واستقرارها للخطر»، مؤكدا التزامه المستمر ايجاد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، واصفا قانون السوق الداخلية البريطاني الجديد بأنه «شبكة امان قانونية».

ويهدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير قضائية ضد بريطانيا ما لم تسحب التعديلات التي ادخلتها احاديا بحلول نهاية سبتمبر الجاري. وقال وزير المالية الألماني اولاف شولتس «بتقديري ان وضعية غير منظّمة (خروج بريطانيا بدون اتفاق) ستكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني».

