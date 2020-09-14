عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: كشف رئيس استخبارات الدفاع البريطانية ان روسيا تطور صاروخا يعمل بالطاقة النووية، يمكنه التحليق حول الغلاف الجوي للأرض لسنوات متتالية وهو مجهز للضرب في اي لحظة. وخلال توضيحه للتهديد الذي تتعرض له بريطانيا، المستند على مراجعة امنية ودفاعية للحكومة قال الجنرال جيم هوكنهول ان روسيا «تجازف بحدود العلم والمعاهدات الدولية» في مخططاتها لتطوير اسلحة جديدة وقال رئيس استخبارات الدفاع «تختبر موسكو نظام صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية دون الصوتية، ويتمتع بمدى عالمي وسوف يتيح الهجوم من اتجاهات غير متوقعة»، وفقا لصحيفة التليغراف البريطانية.

واستنادا على مصدر طاقته النووي، فان الصاروخ الروسي الجديد يمتلك وقتا مفتوحا للتحليق فوق الهدف قبل ضربه على عكس الصواريخ الأخرى التي تملك وقتا محددا للتحليق فوق الهدف قبل ضربه. ووفقا لصحيفة «تليغراف، فإن الجنرال هوكنهول يقصد صاروخ «9M730 بوروفيستنك» الروسي الجديد. ويعتقد ان انفجارا في اغسطس من العام الماضي، في القاعدة العسكرية في نيونوكسا، شمال غرب روسيا، نجم عن تعطل صاروخ «9M730 بوروفيستنك».

