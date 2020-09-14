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عدن - الوكالات: شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال الساعات الأولى من فجر امس سلسلة غارات على اهداف ومواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في اماكن عدة بصنعاء وضواحيها. واستهدفت اربع مسيرات للميليشيات كانت على وشك الانطلاق من قاعدة الديلمي الجوية. وأوضحت مصادر محلية ان الغارات استهدفت معسكر سلاح الصيانة الذي تتخذه الميليشيات ورشة لتطوير الأسلحة، وثكنات ومواقع عسكرية في مديرية بني الحارث وجبل الصمع بمديرية ارحب شمال العاصمة، ومعسكر السواد مركز قيادة قوات الحرس الجمهوري سابقا بمنطقة سواد حزيز جنوب العاصمة صنعاء. وكان طيران التحالف شن 9 غارات جوية فجر السبت على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي وسط انباء عن استهداف اجتماع لقيادات حوثية. وأفاد شهود عيان ان مقاتلات التحالف استهدفت بشكل مباشر مراكز تجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات التابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية. أتى ذلك بعد ان اعلنت قوات الجيش اليمني سيطرتها على مركز قيادة ومنظومة الاتصالات اللاسلكية التابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية الخاصة بجبهة النضود شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد. وقال الموقع الرسمي للجيش انه يواصل ملاحقة فلول ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران، في جبهة النضود بمحافظة الجوف، وتطهيرها من العناصر الحوثية التي تلوذ بالفرار.