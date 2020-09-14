دوليه

أبدى نجم ليفربول محد صلاح سعادته بدوره المهم في فوز فريقه على ضيفه ليدز يونايتد 4-3 أول من امس على ملعب انفيلد، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الانكليزي. وسجل النجم المصري ثلاثية خلال المباراة، وقدم أداء مميزا ليسبب صداعا شديدا في رأس مدافعي ليدز العائد بعد غياب طويل الى البريميرليغ.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب انتهاء اللقاء: «ليدز فريق صعب، لعب مباراة رائعة وكانت ردة فعله جيدة للغاية». وأضاف: «أنا سعيد بالنتيجة ويجب علينا مواصلة التحسن، من المهم أن نحتفظ بتركيزنا، لعبنا مباراة جيدة». لكن صلاح لم ينس الاشارة الى الأخطاء الدفاعية التي كادت أن تكلف فريقه غاليا، وقال: «يجب أن نحاول عدم تلقي أهدافا عديدة خلال المباريات».

وسجل صلاح (4، 33 و88 من ركلة جزاء) والهولندي فيرجيل فان دايك (20) أهداف ليفربول فيما سجل جاك هاريسون (12) وباتريك بامفورد (30) والبولندي ماتيوس كليخ (66) أهداف ليفربول.

ويسعى ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب للاحتفاظ بلقب الدوري الذي حققه الموسم الفائت للمرة الاولى منذ 30 عاما في حين قاد نظيره الارجنتيني مارسيلو بييلسا نادي ليدز للمرة الاولى الى دوري الأضواء منذ العام 2004. وكانت هذه المباراة الاولى التي تجمع الفريقين في الدوري منذ 29 فبراير 2004 (انتهت 2-2)، فحقق ليفربول فوزه الـ15 على خصمه في البرميرليغ (أي منذ عام 1992) مقابل ستة انتصارات للنادي الشمالي في 25 لقاء جمعهما.

وافتتح صلاح التسجيل من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد ان سدد كرة ارتطمت بيد المدافع الألماني روبن كوخ القادم هذا الموسم من فرايبورغ، فسددها المصري صاروخية في منتصف المرمى (4).

وأصبح صلاح (28 عاما) أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدفا في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم تواليا والثاني فقط في تاريخ البرميرليغ بعد تيدي شيرينغهام مع توتنهام بين موسمي 1992-1993 و1995-1996. ولم يتأخر ليدز لمعادلة النتيجة بعد أن وصلت كرة طويلة من كالفين فيليبس من خلف المدافعين الى الرواق الأيمن نحو هاريسون المعار من مانشستر سيتي، الذي روّضها بطريقة رائعة بصدره قبل ان يراوغ ترنت ألكسندر-ارنولد ومن ثم جو غوميز قبل ان يواصل طريقه الى داخل منطقة الجزاء ويسددها زاحفة على يمين الحارس البرازيلي أليسون (12). الا ان فان دايك منح التقدم مجددا للفريق الأحمر برأسية من داخل المنطقة اثر ركنية من الظهير الايسر الاسكتلندي اندرو روبرتسون (20). وشهدت المباراة أداءا هجوميا عاليا من الطرفين وسط هشاشة دفاعية، اذ سجل ليدز هدف التعادل عندما رفع الايرلندي الشمالي ستيوارت دالاس كرة طويلة خلف المدافعين، شتتها فان دايك خاطئة نحو بامفورد الذي تابع الكرة في الشباك (30).

الا ان صلاح أعاد التقدم لبطل أوروبا ست مرات عندما وصلته الكرة داخل المنطقة اثر تشتيت خاطئ من المدافع الهولندي باسكال سترويخ بعد ضربة ثابتة من روبرتسون، سددها الدولي المصري صاروخية بيسراه بطريقة رائعة في اعلى الزاوية اليسرى (33).

ونجح بطل ال «تشامبيونشيب» في ادراك هدف التعادل عندما مرر البرتغالي هيلدر كوستا كرة الى كليخ داخل المنطقة روضها وتابعها «على الطاير» في المرمى (66). وعندما ظن النادي الشمالي انه خطف تعادلا ثمينا، منح البديل والوافد الجديد الاسباني رودريغو مورينو ركلة جزاء لليفربول عندما عرقل البرازيلي فابينيو داخل المنطقة، انبرى لها صلاح بنجاح (88) مسجلا الهاتريك الثالث له في الدوري الممتاز.

وأصبح المصري اول لاعب في ليفربول يسجل هاتريك في المباراة الافتتاحية للموسم منذ جون أولدريدج في موسم 1988-1989. وفي مباراة ثانية فاز نيوكاسل على وست هام 2-0، كما تغلب كريستال بالاس على ساوثمبتون 1-0.

