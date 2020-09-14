دوليه

ضرب مونبلييه عصفورين بحجر واحد عندما سجل فوزه الاول هذا الموسم في طريقه لالحاق الهزيمة الاولى بنيس 3-1 في المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا أول من أمس، في حين استغل سانت اتيان خسارة الفريق الجنوبي ليستأثر بالمركز الاول بفارق الاهداف. ويملك سانت اتيان 6 نقاط لكنه خاض مباراة اقل عن نيس.

وكان نيس فاز في مباراتيه الاولين، في حين خسر مونبلييه مباراة واحدة امام رين وتأجلت مباراته مع ليون في المرحلة الاولى الى غدا. ودخل نيس المباراة بعد بداية مثالية هذا الموسم بفوزه على لنس 2-1 وعلى ستراسبورغ 2-0 قبل ان يهبط من عليائه امام مونبلييه.

وافتتح غايتان لابورد التسجيل لمونبلييه بعد مرور 18 دقيقة، ثم سجل دانيال كونغري هدفين في الشوط الثاني (50 و64). وللمفارقة فانها الثنائية الثانية لكونغري في مسيرته بعد ان زار الشباك مرتين في مباراة واحدة ضد سوشو في 23 اكتوبر 2010. ورد نيس بهدف شرفي بواسطة المدافع البرازيلي دانتي (69).

وحقق مونبلييه فوزه الرابع ضد نيس في آخر ست مواجهات بينهما مقابل خسارتين. وتغلب سانت اتيان على ضيفه ستراسبورغ 2-0 ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وسجل دينيس بوانغا اثر لمسة يد من الكسندر دجيكو (57 من ركلة جزاء) ومهدي كامارا (82) الهدفين.

في المقابل، مني ستراسبورغ بخسارته الثالثة تواليا منذ بداية الموسم.

