دوليه

يعتقد سكوت باركر مدرب فولهام أن ناديه الصاعد حديثا للدوري الانكليزي بحاجة الى مزيد من اللاعبين الجدد لتعزيز تشكيلته تجنبا للهبوط والعودة سريعا الى الدرجة الأدنى.

وكان فولهام هبط الى الدرجة الثانية في موسم 2018-2019 مباشرة بعد صعوده للدوري الممتاز بفضل فوزه في نهائي ملحق الترقي وهو ما حدث بالضبط في الموسم الماضي اذ فاز النادي اللندني على برينتفورد في نهائي ملحق الترقي أيضا ما جعل البعض يتوقع هبوطه سريعا.

وفي مباراته الأولى في الموسم الجديد أول من امس خسر فولهام أمام جاره اللندني أرسنال 3-0 وقال المدرب باركر ان الفريق بحاجة الى مزيد من اللاعبين الجدد رغم أنه تعاقد بالفعل مع أنطوني روبنسون وماريو ليمينا وهاريسون ريد وأنطوني نوكارت والفونس أريولا.

وقال باركر عن ذلك «أعتقد أننا جميعا ندرك أن الانتقال من الدرجة الثانية الى الدوري الممتاز هو بمثابة قفزة هائلة.. وأتيحت لنا اليوم فرصة التعرف على هذه النوعية». وأضاف باركر «نحن بحاجة الى لاعبين جدد لتعزيز التشكيلة. هذا هو هدفنا». وقد أعلن باركر (39 عاما) في وقت سابق أنه لا ينوي اجراء تعديلات كبيرة على تشكيلة فريقه الصاعدة من القسم الثاني في حين قال مدير النادي طوني خان انه لا حاجة الى انفاق مبالغ كبيرة على التعاقدات الجديدة.

