دوليه

أعلن نادي أتلتيكو مدريد أول من امس اصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بفيروس كورونا المستجد. وقال النادي في بيان رسمي «خضع الفريق الأول، الجهاز الفني الى فحوصات للكشف عن فيروس كورونا الجمعة بعد عودتهم من معسكر تدريبي في ضواحي مدريد، أظهرت وجود حالة ايجابية». وأضاف البيان «أثبتت الفحوصات المخبرية اصابة مدربها دييغو بابلو سيموني بكوفيد -19. لحسن الحظ، فان مدربنا لا يعاني من أي عوارض وقد قام بعزل نفسه في منزله وسيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوما بعد مخالطته الفريق منذ الاثنين الماضي». ولن يتمكن سيميوني بالتالي من الاشراف على تدريبات فريقه قبل مباراته الرسمية الأولى في الدوري الاسباني المقررة في نهاية أسبوع 26-27 سبتمبر. وسبق لخمسة لاعبين من أتلتيكو أن أصيبوا بفيروس كورونا في الاشهر الاخيرة وهم البرازيلي رينان لودي، الأرجنتيني انخل كوريا، الكرواتي سيمي فرساليكو ودييغو كوستا وسانتياغو أرياس. وعلى العموم، تبين اصابة نحو 60 لاعبا في الدوري الاسباني بفيروس كورونا حتى الآن.