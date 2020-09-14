دوليه

أكد تقرير صحافي بريطاني، أول من أمس، أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان، طلب الرحيل عن «حديقة الأمراء». ووفقا لصحيفة «التايمز» البريطانية، فان مبابي صدم مديري سان جرمان بعد ابلاغهم بطلب الرحيل عن النادي في الصيف المقبل. وأوضحت أن مبابي تحدث مع المديرين بأنه يريد لعب موسم اضافي مع سان جرمان، كي يمنح النادي فرصة أخيرة للحصول على أموال من صفقة بيعه. وأشارت الصحيفة البريطانية الى أن مبابي يخطط لانتقال مفاجئ الى الدوري الانكليزي أو الاسباني. وذكرت الصحيفة أن مبابي مهتم باللعب مع مان يونايتد، كما سبق أن أعلن اعجابه بليفربول ومدربه يورغن كلوب. وقالت «التايمز» ان ريال مدريد يوفر الأموال في فترة الانتقالات الحالية، لانفاقها في الصيف المقبل على صفقة مبابي. ويمتد عقد مبابي مع سان جرمان حتى صيف 2022.